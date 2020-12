Ultime Notizie » capodanno » Cosa farete la notte di Capodanno 2021? Le Vignette Divertenti

Capodanno 2021 è ormai alle porte. L’Italia è in piena pandemia coronavirus e con le restrizioni dettate dal governo affronterà l’ultimo giorno dell’anno 2020 con tutta la voglia di entrare al più presto in questo Nuovo Anno 2021. E allora iniziamo questa carellata di vignette divertenti proprio con il lascito che la meravigliosa Venezia ha pensato per salutare questo incredibile 2020 che ha portato agli italiani tanta tristezza con il Covid-19.

Frasi divertenti sul Capodanno 2021 da Twitter

“Il primo anno in cui tutti passeremo lo stesso Capodanno che ho passato io negli ultimi tre anni: soli, sotto le coperte a mangiare gelato e piangere su un film di Natale #Capodanno2021” [@acertainwinter].

“Secondo me a Capodanno hanno messo la zona rossa più per scaramanzia che per tutela #Capodanno2021” [@chiaralaporella].

Almeno quest’anno ci siamo risparmiati la fatidica reiterata domanda “ma tu che fai a Capodanno?” #Capodanno2021 [@davide_marciano].

Evitate di dire “Buon Anno” avete già visto i risultati, dovete solo pregare la Madonna che non esploda la terra.

Il Video Divertente per Capodanno 2021 in tempi di isolamento

#Capodanno2021 [@Snailee1].