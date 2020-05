VIDEO UFO: Strane immagini di Venere con telescopio a infrarossi.

Diversi giorni fa è successo qualcosa di strano nello spazio. Un “sky watcher” che si fa chiamare Bruce Swartz Astronomy, è stato in grado di catturare un video osservando molteplici raggi pulsanti con il suo telescopio a infrarossi che apparentemente provengono dal pianeta Venere.

Bruce è un astronomo autodidatta, acquisendo le sue conoscenze e abilità attraverso la propria iniziativa piuttosto che l’istruzione o la formazione formale. Il 25 aprile di quest’anno, ha catturato alcune incredibili immagini del pianeta Venere, si può vedere come in tutto il pianeta abbiamo punti bianchi lampeggianti e improvvisamente la telecamera si trasforma in infrarossi e puoi vedere quello che sembra un’enorme astronave nel periferia del pianeta.

Forse siamo di fronte a una presunta nave interstellare come Oumuamua, dal momento che possiamo vedere quanto può essere enorme, o forse questo oggetto è chi ha causato questi “lampi” dal pianeta Venere.

Va ricordato che in una delle missioni sul Pianeta Venere da parte della sonda spaziale Venera 13 (lanciata il 30 ottobre alle 6:04:00 UTC) alcune pubblicazioni hanno suscitato grande entusiasmo tra gli ufologi e i cacciatori di UFO poiché, dicevano, che rivelassero la prova di una civiltà extraterrestre nell’ambiente inospitale di quel pianeta.

Esaminando le fotografie, gli analisti della NASA hanno concluso che in realtà era probabilmente il copriobiettivo per le due fotocamere Venera (???). Come sempre, possiamo vedere che i grandi esperti hanno una soluzione per tutto, purché sia ​​il fenomeno UFO, anche riferendo che forse questo artefatto appartiene a un pezzo di una presunta nave aliena.

Segnale come Codice Morse proveniente da Venere o enormi esplosioni dal vivo a infrarossi.

Diversi giorni fa, Bruce, come al solito, iniziò a registrare e concentrarsi sullo spazio, uno dei suoi punti caldi era quella notte il pianeta Venere, quando improvvisamente osservò qualcosa di strano vicino al corpo celeste. L’osservatore del cielo si riferisce a un oggetto gigantesco, che sembra essere lungo quanto il noto e mitico Oumuamua, l’oggetto interstellare che ha visitato il nostro sistema solare.

Questo oggetto su larga scala si avvicinò al pianeta Venere e Bruce, come noi, si chiese se questo oggetto avrebbe potuto causare lampi o raggi pulsanti. Un’altra possibilità per i molteplici flash luminosi: va notato che qualcuno segnale che potrebbero essere enormi esplosioni causate da asteroidi, che colpiscono costantemente il pianeta.

Ad ogni modo, qualunque cosa sia, è successo qualcosa di molto insolito vicino o sul pianeta Venere. Che ne pensi?