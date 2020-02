New Horizons fotografa 3 UFO Tubo vicino Plutone: silenzio NASA.

Le immagini sono pubblicate sul sito web della NASA www.pluto.jhuapl.edu. Il sito dedica intere pagine alla missione della navicella spaziale New Horizons, che ora si sta dirigendo verso la fascia di Kuiper, la parte più esterna del nostro sistema planetario.

Sembra che recentemente sia stata rilasciata una serie di documenti che sono stati declassificati, dove è indicata la presenza di strani fenomeni o oggetti sconosciuti.

New Horizons è una missione spaziale senza pilota della NASA progettata per esplorare Plutone, i suoi satelliti e gli asteroidi della fascia di Kuiper. La sonda fu lanciata da Cape Canaveral il 19 gennaio 2006. New Horizons si recò per la prima volta a Giove, dove arrivò tra febbraio e marzo 2007.

Passando attraverso Giove, ha approfittato dell’assistenza gravitazionale del pianeta per acquisire una differenza di velocità. Raggiunse il punto più vicino a Plutone il 14 luglio 2015, alle 11:49:04 UTC. Dopo aver lasciato Plutone alle spalle, la sonda probabilmente sorvola uno o due oggetti sulla Fascia di Kuiper.

New Horizons ha inviato fotografie spettacolari dopo il suo incontro ravvicinato con Plutone, quindi si è diretto verso Ultima Thule, un corpo roccioso situato alla periferia del sistema solare.

La sonda spaziale della NASA, proprio mentre orbitava attorno all’affascinante pianeta ghiacciato “Plutone”, registrava immagini spettacolari, tra cui tre enormi oggetti a forma di sigaro o tubo. Ovviamente, i cacciatori di anomalie nello spazio hanno immediatamente notato che nell’immagine della NASA MVIC-Plutone, foto scattata il 14 luglio 2014, ci sono 3 misteriosi oggetti luminosi: sono a forma di sigaro.

Quale spiegazione convincente avrà la NASA per questa fotografia?

E soprattutto su queste due anomalie che non corrispondono al paesaggio spaziale? Si ritiene che gli oggetti documentati dalla sonda spaziale, in effetti, potrebbero essere di origine extraterrestre …. Ma come al solito, la NASA non ha fornito spiegazioni sulla presenza dei due oggetti nei documenti fotografici.

Queste fotografie continuano a stupire oggi, rafforzate dalle prove dell’aspetto a forma tubo di questi oggetti sconosciuti, come altri avvistamenti sulla Terra, prendono molta forza.