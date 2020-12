Verona Inter Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida del Bentegodi tra Verona Inter delle 18:30 di oggi mercoledì 23 dicembre 2020 apre il programma odierno della 14a giornata infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. Nella scorsa stagione il Verona fu capace di fermare l’Inter, agguantando il pareggio nel finale con Miguel Veloso dopo essere addirittura passato in vantaggio all’inizio della gara. I veneti di Juric si presentano a questa sfida occupando il nono posto della classifica dopo 13 giornate con 20 punti, mentre i nerazzurri di Conte sono secondi a quota 30 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Inter streaming e diretta tv.

Dove vedere Verona Inter Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Verona Inter in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Verona Inter in diretta streaming su Sky Go (link skygo.

Verona Inter, probabili formazioni.



sky.it) gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Colley. Allenatore Juric. Squalificati: Barak. Indisponibili: Benassi, Di Carmine, Favilli, Kalinic, Vieira.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pinamonti, Sanchez, Vecino.