Verona Inter Streaming Gratis e Diretta TV – La sfida del Bentegodi tra Verona Inter delle 21:45 di oggi giovedì 9 luglio 2020 chiude il programma della 31a giornata del campionato di calcio di Serie A. Sono 57 le sfide tra Verona e Inter in campionato: per la squadra veneta quattro successi, 20 pareggi e 33 sconfitte. Andiamo a scoprire dove vedere Verona Inter streaming e diretta tv.

Gli scaligeri vengono dalla brutta sconfitta di Brescia, costata loro il distacco dal settimo posto del Milan ora salito a 4 punti. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno saputo approfittare della vittoria dei cugini sulla Lazio, mancando l’assalto al secondo posto dopo aver perso la partita casalinga col Bologna per 1-2, restando così a quota 64 in classifica. Arbitro Irrati.

Dove vedere Verona Inter Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Verona Inter ⚽ in diretta tv con il servizio di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Verona Inter in diretta streaming su Sky Go, gratis per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento.

Verona Inter: probabili formazioni.



In casa Verona: Borini costretto allo stop da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Pessina ritrova spazio da titolare. In casa Inter: Lesione alla coscia per Barella, che salterà sicuramente la partita con il Verona. Sanchez al fianco di Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Adjapong, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo, Borini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Bastoni, D’Ambrosio. Indisponibili: Barella, Moses, Sensi.

L’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini ha disputato 50 partite e segnato 16 gol in campionato con la maglia dell’Inter. Il primo gol del centrocampista del Verona Valerio Verre in Serie A è arrivato proprio contro l’Inter nell’incontro dello scorso novembre. Lautaro Martínez dell’Inter non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, solo una volta in Serie A non ha trovato il gol in più partite consecutive (sette, tra aprile e agosto 2019).