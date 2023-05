Ultime Notizie » Come vedere Verona Inter Streaming » 📲 Verona-Inter Streaming Gratis info Roja Serie A, dove vedere Diretta Live TV

Dove vedere Verona-Inter Streaming Gratis. L’incontro si disputa nell’ambito della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. La sfida avrà luogo presso lo stadio Bentegodi di Verona alle ore 21:00 italiane della giornata odierna, mercoledì 3 maggio 2023, insieme ad altre tre partite: Milan-Cremonese, Monza-Roma e Lazio-Sassuolo.

L’Inter di Inzaghi è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Champions League, ma ha avuto un periodo difficile. Tuttavia, ha vinto le ultime due partite e si trova al quarto posto in classifica, insieme a Roma e Milan. Battere il Verona sarebbe importante per la qualificazione alla prossima Champions League e per lo scontro diretto con la Roma sabato. Il Verona, invece, è in corsa per evitare la retrocessione e ha recuperato alcune posizioni. La squadra vuole mantenere la propria serie positiva di quattro risultati utili consecutivi. Di seguito le informazioni per vedere la partita Verona-Inter streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Verona ha trionfato nelle ultime due partite casalinghe del campionato di Serie A. L’ultima volta che ha ottenuto tre vittorie consecutive in casa è stata nel febbraio 2022 con Igor Tudor allenatore.

Verona-Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Depaoli non è in ottima forma: potrebbe essere sostituito da Lazovic sulla fascia sinistra, mentre Duda potrebbe supportare Verdi sulla zona centrale del campo. In avanti, Gaich sembra avere un leggero vantaggio su Djuric. In porta, Handanovic avrà l’opportunità di giocare al posto di Onana. D’Ambrosio e de Vrij potrebbero sostituire Darmian e Acerbi. Calhanoglu farà parte della formazione titolare, mentre Barella potrebbe essere sostituito. In attacco, il duo Lautaro-Dzeko potrebbe essere preferito a Lukaku-Correa che partiranno dalla panchina. Le recenti analisi mediche hanno escluso problemi per Gosens, il quale tornerà in campo presumibilmente nel prossimo derby di Champions.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abilgaard, Lazovic; Verdi, Duda; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Ravasio, Ceccherini, Cabal, Coppola, Depaoli, Terracciano, Doig, Ngonge, Braaf, Kallon, Sulemana, Gaich.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, Darmian, Zanotti, Bellanova, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Mokhtar-Palermo. 4° Uomo: Cosso. VAR: Marini. Assistente VAR: Fabbri.

Verona-Inter in TV, che canale?



La partita in programma tra Verona e Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l’app disponibile su smart TV, nonché su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La sfida di Verona sarà inoltre visibile su Sky attraverso i seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Il calciatore della Serie A che ha contribuito maggiormente ai gol in tutte le competizioni dallo scorso marzo ad oggi è Romelu Lukaku, con un totale di nove, grazie a cinque marcature e quattro passaggi decisivi.

La partita Verona-Inter sarà commentata su DAZN da Dario Mastroianni, con Andrea Stramaccioni che fornirà il commento tecnico. Su Sky, Andrea Marinozzi racconterà la partita con il supporto di Lorenzo Minotti.

Verona-Inter Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Verona-Inter treaming gratis per gli abbonati con l’app di DAZN che è disponibile sia per smartphone che per tablet con sistemi operativi iOS e Android. Inoltre, gli abbonati Sky possono utilizzare il servizio dedicato Sky Go, mentre un’altra opzione è la piattaforma NOW, che richiede l’acquisto di un abbonamento. Per accedere ai contenuti, è possibile collegarsi al sito ufficiale di DAZN dal browser del pc e selezionare l’evento desiderato dal catalogo disponibile.

Simone Verdi ha segnato cinque gol in questa stagione e ha segnato tre gol nelle ultime due partite. L’ultima volta che ha segnato tre gol in tre partite consecutive è stata nel settembre 2016 con la maglia del Bologna. Verdi è a un gol dal suo record di sei gol nel campionato. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Verona-Inter Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono alternative per vedere la partita Verona-Inter, ma è importante ricordare che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti web di calcio online che non pagano i diritti televisivi delle partite sono illegali.

L’attaccante bosniaco Edin Dzeko ha fatto il suo primo gioco in Serie A con la Roma contro il Verona il 22 agosto 2015. Ha segnato quattro gol in campionato contro il Verona, ma nessuno di essi è stato segnato al Bentegodi. Ha giocato 352 minuti fuori casa contro il Verona senza segnare alcun gol. In sintesi, Dzeko ha segnato quattro goal contro il Verona, ma non uno di essi è stato segnato sul campo del Bentegodi, dove ha giocato per 352 minuti senza segnare. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web CdS.