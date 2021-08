Dove vedere Verona Inter Streaming Gratis: match valido per la 2a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano oggi venerdì 27 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Bentegodi di Verona. Si gioca dopo Udinese-Venezia delle 18:30. Di seguito le informazioni per vedere la partita Verona Inter in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Verona è stato sconfitto nel suo esordio stagionale in Serie A: mai negli anni 2000 ha perso le prime due gare in un singolo massimo campionato (l’ultima volta è successo nel 1996/97 con Luigi Cagni in panchina).

è stato sconfitto nel suo esordio stagionale in Serie A: mai negli anni 2000 ha perso le prime due gare in un singolo massimo campionato (l’ultima volta è successo nel 1996/97 con Luigi Cagni in panchina). L’Inter ha vinto ben 19 delle 25 gare disponibili in Serie A nel 2021 (4N, 2P), considerando i cinque maggiori campionati europei solo il Manchester City è riuscito a fare meglio (21 su 26).

⚽ Dove vedere Verona Inter in Diretta TV

Verona Inter diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La telecronaca di Verona Inter su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, coadiuvato da Francesco Guidolin al commento tecnico. Host Marco Russo. La partita su Sky invece sarà commentata con la voce di Andrea Marinozzi, in cabina di commento Luca Marchegiani.

⚽ Verona Inter Streaming Gratis

Verona Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Verona Inter Streaming Live: ultime notizie formazioni

Da valutare l’impiego di Lautaro dal 1′: se l’argentino dovesse essere pronto partirebbe titolare al fianco di Dzeko, altrimenti spazio ancora a Sensi in appoggio al bosniaco.

⚽ Le probabili formazioni di Verona Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Ruegg, Tameze, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Di Francesco. A disposizione in panchina: Pandur, Berardi, Sutalo, Cetin, Magnani, Casale, Cancellieri, Ilic, Frabotta, Bessa, Ragusa. Indisponibili: Faraoni, Lasagna. Squalificati: Veloso.

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro; Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Satriano.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio e Mondin. Quarto uomo: Giua. Var: Irrati. Avar: Rapuano.

Alternative per vedere Verona Inter in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.