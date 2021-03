Ultime Notizie » Alterazione DNA umano » Cos’è veramente il Covid? Creatore di Genetica Quantistica svela il Segreto e muore improvvisamente

In un recente articolo intitolato “La crisi attuale è dovuta allo scontro tra due forze politiche che rappresentano due correnti scientifiche opposte e che lottano per plasmare il mondo” (che Facebook ha ampiamente censurato), il filosofo Matthew Ehret ha lanciato un avvertimento sulla guerra attuata da due paradigmi antagonistici della scienza e della filosofia: uno materialista-maltusiano, rappresentato dalla scienza ufficiale occidentale dettata da Londra e dalla nobiltà anglo-veneziana, e l’altro quantum-umano, rappresentato da scienziati umanisti che si oppongono all’ufficialità.

Come viene esemplificata quotidianamente la lotta dei due paradigmi antagonistici

Attraverso campagne diffamatorie intraprese contro scienziati come il virologo e vincitore del Premio Nobel Dr Luc Montagnier, che il Consiglio Atlantico ha bollato come “Diffusore di teorie del complotto”‘ e che, oltre a promuovere la terapia con onde elettromagnetiche per curare le malattie (piuttosto che investire nei vaccini) supporta la teoria secondo cui il COVID-19 è stato creato in laboratorio.

Ma Luc Montagnier non è l’unico scienziato che ha promosso la terapia delle onde elettromagnetiche o che pensa che il Covid-19 sia stato creato in laboratorio.

Il genetista russo Dr Peter Gariaev, uno dei più grandi biologi molecolari della nostra era e creatore di Quantum Wave Genetics (genetica oscillatoria), è morto il 17 novembre 2020, un mese dopo aver ricevuto la nomina per il Premio Nobel per la Medicina e pochi mesi dopo aver pubblicato un testo in cui spiega come è stato creato il Covid-19 in laboratorio e perché questo e altri mali dei nostri tempi devono essere trattati attraverso Quantum Wave Genetics (la quintessenza della teoria del genoma ondulatorio), il cui sviluppo è in corso presso l’istituto da lui stesso fondato in Russia.

Come previsto, la stampa non ha coperto la notizia della morte improvvisa del dottor Peter Gariaev, ed è stata divulgata solo da alcuni scienziati che lo conoscevano. Uno di loro è Ulrike Granögger, membro dell’Accademia per le scienze future (AFF) di J J Hurtak, che ha annunciato la morte del dottor Gariaev attraverso il canale AFFS Europe l’11 dicembre 2020:

“Nel mezzo di una crisi pandemica globale, il mondo ha perso uno dei suoi più grandi biologi molecolari: il dottor Peter Gariaev è morto il 17 novembre 2020. Le sue scoperte sono rivoluzionarie e cambieranno letteralmente il paradigma genetico della chimica. Aiutaci a diffondere questa nuova comprensione della vita imparando di più su di lui”.

Le chiavi della futura epigenetica: nessuna malattia, nessuna morte o invecchiamento

Il professor Carlos Enrique Delfino, fondatore di Vida Coherente SC e studioso e divulgatore del lavoro del dottor Gariaev nel mondo di lingua spagnola, ha scritto un libro di memorie il 13 febbraio 2021:

“Proprio oggi abbiamo un messaggio ufficiale, con il quale possiamo affermare che, in effetti, il dottor Peter Garaiev è morto il 17 novembre 2020. Fino ad ora nessuno era sicuro di nulla, nemmeno in Russia. Riflettiamo su questo, Garaiev aveva nelle sue mani le chiavi della futura epigenetica: nessuna malattia, nessuna morte o invecchiamento. L’ignoranza della genetica occidentale finirà per negare a questo fenomeno la vera scienza. L’abbiamo studiato per 5 anni e daremo il nostro contributo affinché la sua eredità non vada perduta”.

Carlos Delfino ha appena pubblicato una traduzione modificata del testo in cui Gariaev ha scritto cosa sia realmente il Covid-19 e come dovrebbe essere trattato usando Wave Genetics. Dal testo si estrae il seguente frammento:

“Abbiamo ottenuto risultati sperimentali unici che sono probabilmente la vera causa medica di questa pandemia. Abbiamo visto e registrato che queste particelle possono smaterializzarsi ed essere componenti di campi elettromagnetici. Possono apparire come materia, come mostra la fisica quantistica per le particelle elementari. Tuttavia: da dove viene la pandemia? I tuoi geni, in quanto insieme di particelle elementari, possono anche acquisire lo stato di un campo elettromagnetico. Di conseguenza, i geni scompaiono temporaneamente come materia. Ciò significa che, in determinate condizioni, queste particelle ci hanno infettato e poi sono scomparse come parte dei campi elettromagnetici. […] La mancanza di comprensione del lavoro del nostro apparato genetico e virale è particolarmente grave ora, quando la medicina è quasi impotente contro la pandemia. […] La medicina e la genetica tradizionale non possono creare un vaccino veramente efficace per affrontare questa pandemia, perché questo virus muta molto rapidamente, sostituendo i suoi componenti con analoghi. […] Pertanto, con la genetica e la virologia tradizionale, staremo sempre in un posto, sprecando molti soldi in lavori inutili. Abbiamo urgentemente bisogno di una genetica e una virologia fondamentalmente nuove. Abbiamo, prima di tutto, Linguistic Wave Genetics (BTY), che sviluppiamo dal 1984, sperimentando un’enorme resistenza da parte della scienza ufficiale. E cosa possiamo offrire dalla nostra genetica ondulatoria per combattere la pandemia? La prima cosa, e più importante, è la revisione e la correzione del vecchio modello del codice genetico. Il modello è scientificamente errato e quindi un completo errore, anche se all’epoca fu insignito del Premio Nobel. […] L’unico modo per uscire da queste circostanze piuttosto cupe è iniziare immediatamente la ricerca mondiale nel campo della “genetica delle onde linguistiche“. Abbiamo già una grande base teorica e sperimentale in quest’area, la parte principale è che possiamo operiamo già con copie quantistiche di geni che, nel prossimo futuro, ci consentiranno di disattivare i geni RNA e altri virus patogeni, sia RNA che DNA. In altre parole, “disattivare” le componenti genetiche in modo quantistico, il che significa disattivare eventuali agenti patogeni”.

La biologa Alessandra Previdi, presidente della Società Italiana Radionica & Radiestesia (SIRR), che ha incontrato di persona il dottor Gariaev, ha scritto sulla sua morte quanto segue:

“Ho appena saputo della morte del

grande scienziato russo Gariaev. David Icke ha pubblicato che uno dei più grandi biologi molecolari della nostra era, il dottor Peter Gariaev, uno scienziato di spicco,, è morto il 17 novembre 2020, all’età di 79 anni … nessun accenno alla sua morte nei media russi, quindi nessuna notizia al riguardo ha raggiunto l’interesse pubblico in Occidente.

Riguardo a quanto sta accadendo in questo momento nei cosiddetti “laboratori di biosicurezza” (il dottor Grigori Grabovoi nel 2002 scrisse a tutti i governi del mondo perchè chiudessero questi laboratori…) e con la corsa farmacologica a produrre vaccini di DNA di nuova generazione e non provati … questo grande ricercatore indipendente e pioniere delle scienze della vita non avrebbe potuto morire in un momento più cruciale e precario della storia della medicina.

Approccio biologico quantistico, la risposta appropriata per combattere il Covid-19

L’ultimo articolo di Gariaev era dedicato alla domanda su quale fosse la risposta appropriata per combattere il Covid-19. Era convinto che l’approccio biologico quantistico avrebbe offerto un trattamento molto più efficace e immunizzazioni sicure, senza effetti collaterali, basate sulla comunicazione olistica a tutti i livelli del bioma. Se il lavoro di Gariaev fosse riconosciuto e studiato nelle università di tutto il mondo, penso che la comunità medica si troverebbe in una posizione diversa nella gestione del problema del virus …

Le informazioni genetiche possono essere trasmesse o teletrasportate attraverso la luce anche a distanza.

Le implicazioni positive e negative di questo non sono difficili da capire. Gli organismi patogeni potrebbero teoricamente essere irradiati in ogni campo di grano, da un aeroplano, e infatti lo è. Tutto questo ha senso all’interno degli attuali patogeni virali che stanno facendo il giro del mondo…

… Gariaev era completamente chiaro sul possibile abuso delle sue scoperte ed era sempre fermamente contrario a tali pratiche. I suoi stessi esperimenti, al contrario, cercavano di ottenere informazioni olografiche per cellule e organi sani, e quando vengono distrutti in cellule malate, è possibile creare un’incredibile guarigione e longevità. La sua scomparsa, in questo momento, è insolita …

Alcuni dei suoi colleghi accademici e coloro che lo hanno conosciuto, sono preoccupati che il suo passaggio in questo periodo, nonostante abbia 79 anni, sia insolito, poiché era noto per essere in condizioni eccellenti. È morto per un edema cerebrale.

Anche se in realtà il suo riconoscimento ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo, visto che poche settimane prima aveva ricevuto una lettera dal Comitato del Premio Nobel che lo informava della sua nomina al Premio Nobel 2021 per la Medicina.

Immagina quale enorme impulso potrebbe aver dato al futuro della medicina e al nostro miglioramento della vita. Prego che ciò continui ad accadere anche se è a posteriori. La vita del dottor Gariaev, il suo lavoro e la sua morte prematura non devono essere vani.

Esorto voi e coloro che vi circondano ad essere informati, a studiare di più questa ricerca rivoluzionaria e le implicazioni del cambiamento di paradigma verso una fonte di vita di intelligenza superiore.

Lo stesso dottor Gariahev era solito aprire le sue lezioni con le parole di Giovanni capitolo 1: ‘In principio era il verbo e il verbo era con Dio … e il verbo si fece carne‘, perché capiva direttamente … che c’è La vita in ogni Parola, che proviene dalla Coscienza Divina.

Pertanto, prego ora che lui stesso possa sperimentare questa Parola e che diventi Luce. L’ho conosciuto personalmente a Rimini, in uno dei convegni della SIRR, Società Italiana di Radionica e Radiestesia, dove l’ho invitato. Ha tenuto una conferenza straordinaria, di cui ho parlato in un mio vecchio articolo“.