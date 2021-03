Ultime Notizie » Anziani » Coronavirus: Vaccino Pfizer ha ucciso 40 volte più anziani del Covid

Una revisione indipendente dei dati pubblicati dal Ministero della Salute israeliano ha concluso che durante un recente periodo di vaccinazione di cinque settimane, il vaccino COVID di Pfizer ha ucciso “circa 40 volte più persone (di età avanzata) di quante ne avrebbe uccise la malattia stessa”, e 260 volte più giovani di quanti sarebbero morti a causa del virus.

Mentre a gennaio un gruppo di medici indipendenti ha concluso che i vaccini sperimentali contro COVID-19 “non sono più sicuri” del virus stesso, una nuova analisi dei tassi di mortalità correlata al vaccino in Israele mostra che questo potrebbe essere il caso, a livelli drammatici.

Una revisione dei dati pubblicati dal Ministero della Salute israeliano, condotta dal Dr. Hervé Seligmann, membro della Facoltà di Medicina per le Malattie Infettive ed Emergenti Tropicali dell’Università di Aix-Marseille, e dall’ingegnere Haim Yativ rivelano, dice in sintesi, che il vaccino mRNA sperimentale di Pfizer ha ucciso “circa 40 volte più persone (anziane) quante ne avrebbe uccise la malattia stessa” durante un recente periodo di vaccinazione di cinque settimane. Tra i più giovani, queste cifre peggiorano fino a raggiungere un tasso di mortalità 260 volte superiore a quello causato dal virus COVID-19 nel periodo di tempo indicato.

Sebbene l’analisi matematica completa si possa trovare nell’articolo stesso, gli autori dimostrano come tra “i vaccinati e gli over 65, lo 0,2% … sia morto durante il periodo di tre settimane tra le dosi, cioè circa 200 su 100.000 vaccinato”. Questo deve essere confrontato con i 4,91 decessi tra 100.000 morti di COVID-19 senza vaccinazione.

“Questo spaventoso panorama si estende anche agli under 65“, proseguono i ricercatori. Durante il processo di vaccinazione di cinque settimane, “lo 0,05%, ovvero 50 su 100.000, è morto. Questo dovrebbe essere confrontato con lo 0,19 su 100.000 che muoiono di COVID-19 (che) non sono vaccinati … Pertanto, il tasso di mortalità per questa fascia di età è aumentato di 260 (volte) durante questo periodo di cinque settimane del processo di vaccinazione rispetto al loro tasso di morte naturale da COVID-19”.

Come riporta IsraelNationalNews (INN), Seligmann è un cittadino israeliano-lussemburghese, ha una laurea in biologia presso l’Università ebraica di Gerusalemme e ha scritto più di 100 pubblicazioni scientifiche. L’INN riferisce che i ricercatori “non hanno conflitti o interessi oltre ad avere figli in Israele”.

Yativ e Seligmann stabiliscono che anche questi “numeri stimati di morti per il vaccino sono probabilmente molto inferiori ai numeri effettivi, poiché tiene conto solo di quelli definiti come morti da COVID-19 per quel breve periodo di tempo e non include gli eventi AVC e cardiaco (e altri) derivanti da reazioni infiammatorie”.

E pensare queste cifre non “tengono conto delle complicazioni a lungo termine”, scrivono.

Inoltre, entro alcuni mesi si aspettano che “gli effetti avversi a medio e lungo termine della vaccinazione come ADE (aumento anticorpo dipendente)” inizi a manifestarsi in coloro che hanno ricevuto il vaccino sperimentale da Pfizer.

Il vaccino amplifica l’infezione invece di prevenire danni

Come spiega l’America’s Frontline Doctors (AFLDS), l’ADE “si verifica quando gli anticorpi anti-COVID, creati da un vaccino, invece di proteggere la persona, causano una malattia più grave o letale quando la persona viene successivamente esposta a SARS-CoV-2 in natura. Il vaccino amplifica l’infezione invece di prevenire danni“.

AFLDS cita come esempio un vaccino prodotto per combattere la dengue, che ha causato la morte di 600 bambini nelle Filippine per ADE, e la presentazione di accuse penali contro i responsabili nel 2019.

Per queste e altre ragioni, l’AFLDS e molti altri medici sconsigliano vivamente l’uso di questi vaccini sperimentali per la maggior parte delle persone, pur riconoscendo solo che può essere plausibile per coloro che hanno più di 70 anni di età, pur riconoscendo che queste iniezioni sono “una maggiore rischio rispetto al trattamento precoce o profilattico con farmaci consolidati”.

Un nuovo Olocausto

Considerando questi tassi di mortalità, Yativ e Seligmann criticano fortemente anche la forte pressione che le autorità israeliane esercitano sulla popolazione affinché riceva queste iniezioni. Secondo la INN, i ricercatori chiamano questi sforzi draconiani “un nuovo Olocausto“.

Nelle ultime settimane, il governo israeliano ha fatto scalpore adottando un sistema di “pass verde“, che consente alle persone a cui sono state iniettate un codice verde, che consente loro di entrare in luoghi come il tempo libero e l’intrattenimento.

Con la riapertura del Paese dopo due mesi di blocco, il green pass sarà concesso solo a chi si è iniettato da solo, e non a chi risulta negativo al virus. I vantaggi proposti includono l’accesso ad attività “non essenziali”, oltre a non doversi isolare da soli se identificato come uno stretto contatto di un caso COVID-19 confermato e non dover isolarsi da soli dopo essere tornati da ciò che il governo chiama un “Posto rosso”.

Nonostante il fatto che non ci siano prove che questi vaccini sperimentali impediscano effettivamente la trasmissione del virus, il ministro della Salute israeliano Yuli Edelstein ha detto nella pubblicazione del “passaporto” del vaccino che “farsi vaccinare è un dovere morale. Fa parte della nostra responsabilità reciproca”. E si è spinto oltre, dichiarando: “Chi non si vaccinerà sarà lasciato indietro”.

La tessera verde va rinnovata semestralmente e, pur avendola, il singolo deve continuare a rispettare le regole di mascheramento e allontanamento fisico. Il Jerusalem Post ha anche riferito che si sta studiando una legislazione per garantire ai datori di lavoro il diritto di negare l’ingresso sul posto di lavoro a persone non vaccinate.

Queste misure hanno portato Business Insider a descrivere il paese come “una guerra contro i non vaccinati”. Nel frattempo, il dottor Anthony Fauci, capo consigliere medico del presidente Joe Biden, ha definito la risposta di Israele alla vaccinazione “straordinariamente buona”.

Fonte “Mente Alternativa”: Patrick Delaney / Life Site – Israeli Health Ministry: Pfizer Vaccine Killed “About 40 Times More Elderly Than the Disease Itself Would Have Killed“.