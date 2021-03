Ultime Notizie » atalanta » Inter-Atalanta: risultato firmato Skriniar per la 7a di fila, scudetto più vicino

DIRETTA SERIE A – L’Inter di Conte batte l’Atalanta di Gasperini 1-0 a San Siro nel posticipo del lunedì della 26a giornata di campionato, centrando la settima vittoria consecutiva (la decina di fila in casa) e avvicinandosi alla meta finale dello scudetto. Gara ricca di agonismo e di grande equilibrio tattico decisa nella ripresa da una zampata in area di Skriniar (54′) che ha provocato un successivo e logico ma infruttioso assedio bergamasco.

Con questi tre punti Conte torna a + 6 sul Milan in classifica dopo 26 partite. Essendo stata eliminata da tutte le competizioni europee, adesso l’Inter potrà riposare e allenarsi tranquilla in vista del prossimo incontro di Serie A. Nella 27a giornata infatti sarà Torino-Inter: si gioca domenica 14 marzo alle ore 15.

INTER-ATALANTA risultato esatto finale 1-0

Marcatori gol: 54′ Skriniar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (85′ Darmian), Barella, Brozovic (77′ Gagliardini), Vidal (52′ Eriksen), Perisic (85′ D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Sanchez). All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti (81′ Palomino); Maehle, De Roon, Freuler (81′ Pasalic), Gosens; Pessina (73′ Miranchuk), Malinovskyi (46′ Ilicic); D. Zapata (69′ Muriel). All. Gasperini

Ammoniti: Conte, Romero.

Curiosità del dopo-partita. Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria l’Inter ha guadagnato 62 punti dopo 26 gare stagionali di Serie A, dopo il 2006/07 (70 in quel caso). L’Inter ha vinto 10 partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2011, quando raggiunse quota 13.