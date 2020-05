Studio Covid-19 mette in dubbio l'origine del coronavirus nel mercato di Wuhan

Da quando è scoppiata l’epidemia covid-19, gli scienziati hanno cercato di capire dove e come ha avuto origine il pericoloso coronavirus che causa questa nuova malattia. La Cina ha già negato categoricamente la versione americana che indicava un biolaboratorio di Wuhan come epicentro dell’epidemia. Ora, un gruppo di ricercatori cinesi mette in dubbio anche la teoria popolare che colloca l’origine del virus nel mercato di Wuhan, dove venivano venduti frutti di mare e tutti i tipi di animali vivi.

Secondo una recente ricerca di un gruppo di scienziati di Shanghai, pubblicata il 20 maggio, il mercato di Wuhan potrebbe non essere stato il luogo in cui il coronavirus ha avuto origine. I ricercatori hanno analizzato campioni di 326 infetti a Shanghai tra il 20 gennaio e il 25 febbraio 2020 e hanno identificato due principali pale o lignaggi che includono anche i primi casi diagnosticati nel dicembre 2019.

Infine, hanno concluso che i genomi di sei casi con una storia di contatto con il mercato appartenevano ad un tipo, mentre altri tre non collegati a questo luogo erano raggruppati in un’altra tipologia, il che significa che l’infezione avrebbe potuto essere introdotta sul mercato dal al di fuori.

“L’origine del virus rimane sconosciuta“, concludono gli autori dello studio in dichiarazioni al giornale Global Times. “Gli sforzi degli scienziati sono ancora necessari per determinare l’origine intermedia e condurre studi dettagliati sulla localizzazione dei virus”, aggiungono.

La Cina è sotto pressione da parte degli Stati Uniti e di altri paesi, come il Regno Unito, l’Australia e la Germania, che chiedono a Pechino maggiore trasparenza per chiarire l’origine del covid-19.

La nuova ricerca cinese è stata svelata dopo che l’Assemblea mondiale della sanità ha recentemente approvato una risoluzione unanime per indagare sull’origine del coronavirus.