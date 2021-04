Ultime Notizie » Coaguli di sangue » Vaccini Pfizer e Moderna possono causare trombosi, peggiori che AstraZeneca

I vaccini COVID Johnson & Johnson e AstraZeneca sono sotto il microscopio per il loro potenziale di causare coaguli di sangue, ma gli scienziati avvertono che i vaccini Pfizer e Moderna comportano rischi simili.

Funzionari sanitari negli Stati Uniti e in Europa stanno esaminando i vaccini Johnson & Johnson (J&J) e AstraZeneca COVID per la causa di coaguli di sangue e malattie del sangue correlate nei soggetti vaccinati. Ma ci sono prove crescenti che i vaccini Pfizer e Moderna causano reazioni avverse simili e i funzionari di regolamentazione degli Stati Uniti sono stati avvisati di questo fatto già a dicembre 2020.

Mercoledì i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno convocato una riunione di emergenza del suo Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) per determinare se revocare il divieto del vaccino J&J. Il divieto è stato implementato martedì, a seguito di segnalazioni di coaguli di sangue.

Durante l’incontro, i membri del comitato hanno elogiato i vaccini mRNA Pfizer e Moderna come eccellenti alternative al vaccino J&J perché non c’erano “segnali di sicurezza”, affermando che, a differenza dei vaccini basati sull’adenovirus J&J e di AstraZeneca, i vaccini mRNA non sono associati con coaguli di sangue.

Martedì, Peter Marks, direttore del Center for Biological Evaluation and Research (FDA) della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, ha dichiarato in una chiamata con i giornalisti che non sono stati segnalati casi di trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) con trombocitopenia (bassa pressione sanguigna). piastrine che possono causare pericolose emorragie interne) dopo i vaccini Pfizer e Moderna.

Ma l’affermazione di Mark contraddice numerose notizie, studi recenti e persino l’avvertimento di uno scienziato specificamente diretto al signor Marks alla fine dell’anno scorso; contraddice anche i dati stessi del sistema statunitense di segnalazione degli eventi avversi dei vaccini (VAERS).

Utilizzando un criterio di ricerca che includeva segnalazioni di coaguli di sangue associati a disturbi della coagulazione del sangue, VAERS ha restituito un totale di 795 segnalazioni per i tre vaccini (Pfizer, Moderna e J&J) dal 14 dicembre 2020 al 1° dicembre 2021.

Dei 795 casi segnalati, c’erano 400 segnalazioni attribuite a Pfizer, 337 segnalazioni a Moderna e 56 segnalazioni a J&J, molto più degli otto casi sotto inchiesta.

Uno studio pubblicato oggi collega Pfizer e Moderna ai coaguli di sangue

Uno studio pubblicato nelle ultime oredall’Università di Oxford ha rilevato che il numero di persone che hanno sviluppato trombosi cerebrovascolare (CVST) dopo i vaccini COVID era più o meno lo stesso per Pfizer, Moderna e AstraZeneca, secondo quanto riportato da MarketWatch.

Secondo lo studio, 4 su 1 milione di persone hanno manifestato trombosi cerebrovascolare CVST entro due settimane dalla vaccinazione con il vaccino Pfizer o Moderna, rispetto a 5 su 1 milione (pagina 3 dello studio) con il vaccino AstraZeneca.

Per la trombosi venosa portale (PVT), lo studio ha rilevato che è 30 volte più prevalente nei destinatari di Moderna e Pfizer rispetto al vaccino AstraZeneca.

Per coloro che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca, il tasso di incidenza di PVT è di 1,6 per milione di persone. Al contrario, sono stati osservati circa 44,9 casi di PVT per milione di persone tra coloro a cui erano state iniettate le iniezioni di mRNA effettuate da Moderna e Pfizer.

Sebbene i ricercatori abbiano trovato un’incidenza significativamente più alta di coaguli di sangue nelle persone positive al COVID, l’incidenza di coaguli di sangue dopo i vaccini era ancora molto più alta dell’incidenza di fondo di 0,41, un forte segno che i vaccini pongono questo rischio.

“Questi risultati sono coerenti con ciò che sappiamo su come le proteine ​​spike indotte dal vaccino da sole possono causare segnali cellulari attraverso le interazioni con i recettori ACE-2”, ha detto Lyn Redwood, RN, MSN, Presidente Emerita, Children’s Health Defense. “Quando ciò accade, può provocare infiammazione e una miriade di altri eventi potenzialmente patologici nel rivestimento epiteliale dei vasi sanguigni che possono quindi innescare citochine pro-infiammatorie in grado di attivare i sistemi di coagulazione e sottoregolare le vie anticoagulanti con conseguente formazione di coaguli”.

Uno studio pubblicato a febbraio sul Journal of Hematology ha esaminato la trombocitopenia dopo la vaccinazione di Pfizer e Moderna in risposta alla morte di un medico della Florida di 56 anni, il primo paziente identificato morto per emorragia cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino. Da Pfizer .

I ricercatori hanno esaminato 20 casi clinici di pazienti con trombocitopenia immunitaria (ITP) dopo la vaccinazione, di cui 17 senza trombocitopenia preesistente utilizzando i dati del CDC, della FDA, del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, del sistema sanitario. VAERS), ha pubblicato rapporti e comunicazioni con pazienti e fornitori di cure.

Dopo aver analizzato i dati, i ricercatori non sono stati in grado di escludere la possibilità che i vaccini Pfizer e Moderna avessero il potenziale per innescare l’ITP e hanno raccomandato una sorveglianza aggiuntiva per determinare l’incidenza della trombocitopenia dopo la vaccinazione.

“Sebbene la preoccupazione principale associata all’ITP sia il sanguinamento, potrebbe sorprendere che l’ITP sia anche associata a un aumento del 20% del rischio di coaguli di sangue”, ha detto Redwood, indicando un articolo dell’8 marzo del Dr.

I medici valutano come i vaccini possono causare coaguli di sangue

Robert Bird, direttore di ematologia presso il Princess Alexandra Hospital di Brisbane, Australia.

L’Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) ha spiegato in un comunicato stampa del 5 aprile come i tre vaccini sperimentali, approvati per l’uso di emergenza negli Stati Uniti, (Pfizer, Moderna e J&J) fanno sì che le cellule umane producano la proteina spike, che quindi induce il sistema immunitario a produrre anticorpi contro quella proteina.

Quando una persona vaccinata è esposta al virus, il sistema immunitario riconoscerà la minaccia e attiverà una difesa che dovrebbe almeno ridurre al minimo i sintomi.

La proteina spike è solo un frammento di un virus, quindi l’mRNA che la codifica non può causare un’infezione. Tuttavia, ci sono domande sul fatto che la proteina spike stessa possa causare danni in quanto si lega ai recettori dei tessuti, ha spiegato AAPS.

I medici e gli scienziati dell’AAPS hanno informato la FDA che i prodotti mRNA, attraverso le proteine ​​spike, possono avere “il potenziale di causare danni microvascolari [infiammazione e piccoli coaguli di sangue chiamati microtrombi] al cervello, cuore, fegato e reni in modi che non sono stati valutati in sicurezza prove”. La FDA, come nella maggior parte di questi casi, non ha risposto.

Almeno 37 persone hanno sviluppato una rara malattia piastrinica dopo aver ricevuto l’iniezione Pfizer o Moderna, tra cui l’ostetrico della Florida di 56 anni Gregory Michael, che ha sviluppato il disturbo tre giorni dopo aver ricevuto il prodotto Pfizer ed è morto 15 giorni dopo per essere vaccinato.

Uno scienziato ha avvertito la FDA a dicembre sui vaccini COVID e sui coaguli di sangue

L’8 dicembre 2020, prima che i vaccini COVID ricevessero l’autorizzazione per l’uso di emergenza negli Stati Uniti, J. Patrick Whelan, MD, Ph.D., ha scritto alla FDA sul potenziale dei vaccini “di causare lesioni microvascolari e coaguli di sangue in tutto il corpo , compresi il cervello, il cuore, il fegato e i reni in modi che non sono stati valutati negli studi sulla sicurezza.

Whelan, un medico addestrato ad Harvard con un background in biochimica, medicina e reumatologia, non ha messo in dubbio il potenziale dei vaccini per fermare rapidamente la diffusione del virus, supponendo che i vaccini effettivamente impediscano la trasmissione, che non è stata valutata anche negli studi clinici. Ma ha avvertito che “sarebbe molto peggio se centinaia di milioni di persone subissero danni duraturi o addirittura permanenti al microvascolare del loro cervello o del loro cuore come risultato di non essere in grado di apprezzare a breve termine un effetto non intenzionale di proteine ​​a base di vaccini con punte di lunghezza altri organi ”.

Il vaccino J&J è stato interrotto perché sei donne negli Stati Uniti hanno sviluppato una malattia rara e grave chiamata trombosi venosa cerebrale che si verifica quando si forma un coagulo di sangue nei seni venosi del cervello. Il coagulo impedisce al sangue di defluire dal cervello. Di conseguenza, le cellule del sangue possono rompersi e perdere sangue nei tessuti cerebrali, formando un’emorragia.

Fonti: