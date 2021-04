Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan Oggi » MILAN SASSUOLO Streaming Gratis Live, dove vederla in Diretta TV

Milan Sassuolo Live Streaming Gratis e Diretta TV. Il Milan giocherà la trentaduesima sfida di Serie A contro il Sassuolo, in programma oggi mercoledì alle 18:30 al Giuseppe Meazza di San Siro.

Il Milan affronta il Sassuolo dopo aver vinto le ultime due gare della competizione contro il Genoa in casa (2-1) e contro il Parma in trasferta (1-3). Dall’inizio della competizione, i locali hanno vinto 20 delle 31 partite giocate fino ad oggi, con una serie di 59 gol a favore e 36 contro.

Da parte sua, il Sassuolo ha battuto la Fiorentina in casa 3-1 e in precedenza lo aveva fatto anche fuori campo contro il Benevento 0-1, quindi intendono mantenere il loro record di vittorie. Ad oggi, delle 31 partite che il Sassuolo ha giocato in Serie A, ne ha vinte 12 con un bilancio di 52 gol a favore e 49 contro.

Per quanto riguarda la prestazione nel proprio stadio, il Milan ha vinto sette volte, perso quattro volte e pareggiato cinque volte in 16 partite giocate finora, il che significa che non sta approfittando delle partite casalinghe per aggiungere un buon introito di punti alle tue tasche. In trasferta, il Sassuolo ha vinto sette volte, è stato sconfitto sei volte e ha pareggiato tre volte nelle 16 partite giocate, rendendolo un rivale con buone prestazioni da esterno.

I due rivali si sono già incontrati in casa del Milan, infatti i numeri riportano una sconfitta e due pareggi per i padroni di casa. Allo stesso tempo, la squadra locale accumula una serie di sei partite consecutive imbattute in casa contro il Sassuolo. L’ultima partita tra Milan e Sassuolo di questa competizione è avvenuta a dicembre 2020 e si è conclusa con un risultato di 1-2 a favore dei padroni di casa.

Analizzando la loro posizione nella classifica di Serie A, vediamo che i locali sono davanti al loro rivale con una differenza di 20 punti. I locali si presentano al match in seconda posizione e con 66 punti. Gli ospiti hanno 46 punti e occupano l’ottava posizione nella competizione. Ecco dove vedere Milan Sassuolo streaming e tv.

Milan Sassuolo Diretta: Canale TV e dove vederla

Milan Sassuolo in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerato illegale in Italia.

Dove vedere Milan Sassuolo Live Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Milan Sassuolo live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.

nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Milan Sassuolo non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live sicuro ricordatevi sempre di avere una connessione in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Milan Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni



De Zerbi e la SuperLega: “Milan? Non ho piacere di giocare con loro”. Zlatan Ibrahimović ha segnato una memorabile doppietta nel suo unico scontro diretto personale contro il Sassuolo. Domenico Berardi ha segnato una doppietta l’ultima volta al suo ritorno in squadra; il prolifico attaccante del Sassuolo ha segnato quattro gol in due presenze segnando in entrambi i tempi. Statistica in evidenza: il Milan ha guadagnato in casa solo 26 dei suoi 66 punti (39,39%), subendo gol nel primo tempo in metà delle sue partite qui disputate in campionato (a fine primo tempo: 5 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte).

⚽ Queste le probabili formazioni di Milan Sassuolo

Dubbi importanti per Pioli, interrogativi cui dare risposta solo dopo la rifinitura di mercoledì: Bennacer e Calhanoglu sono alle prese con traumi contusivi alla caviglia e oggi non si sono allenati, mentre Ibrahimovic e Theo Hernandez hanno accusato un affaticamento muscolare. Al momento non ci sono dunque certezze sulla loro presenza con il Sassuolo: al posto di Ibra potrebbe così esserci Leao, Diaz per Calhanoglu, Tonali a centrocampo e in difesa il rientro di Calabria con Dalot a sinistra. De Zerbi ritrova dal 1′ sia Locatelli sia Berardi. Possibile qualche cambio in difesa, con Toljan che potrebbe far rifiatare Muldur e Kyriakopoulos che insidia Rogerio.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meité, Kessiè; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini, Ibrahimovic, Bennacer.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caputo, Romagna.

Arbitro: Sacchi J L. Stadio Giuseppe Meazza (San Siro). Fischio d’inizio alle ore 18:30 italiane di oggi mercoledì 21 aprile 2021.