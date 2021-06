Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » UNGHERIA PORTOGALLO Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Ungheria Portogallo streaming live e diretta tv. La partita Ungheria Portogallo, valida per la prima giornata del Girone F degli Europei di calcio Euro 2020, uno dei gironi più equilibrati della manifestazione con Francia e Germania, si gioca oggi martedì 15 giugno alle ore 18:00 italiane alla Puskas Arena di Budapest.

Occasione per vedere il campo la stella della Juventus CR7 Cristiano Ronaldo che ieri in conferenza stampa si è reso protagonista di un episodio che è diventato subito virale nei social: ha spostato due bottigliette di Coca-Cola dallo scenario e poi ha preso in mano una bottiglia di acqua invitando il pubblico a bere acqua.

Cristiano Ronaldo sacó de su conferencia de prensa la coca-cola y llamó a tomar agua. pic.twitter.com/sw8YvTcmAs — Inti 🌿 (@Intibonomo) June 14, 2021

Ungheria Portogallo formazioni



Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad Szalai, Sallai. Allenatore Rossi.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore Santos.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Dove vedere Ungheria Portogallo streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Ungheria Portogallo viene trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.