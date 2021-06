Ultime Notizie » Anticristo » Profezia Fine del Mondo: Si avvicina il Regno dell’Anticristo, affermano Teorici della Cospirazione

Le teorie dell’apocalisse hanno la loro giusta quota di pubblico sugli spazi online. Dall’avvicinarsi del pianeta ribelle Nibiru all’arrivo dell’Anticristo, i teorici della cospirazione hanno sempre attratto i mercanti del giorno del giudizio con le loro strane previsioni. E ora, una sezione di teorici della cospirazione ha iniziato a sostenere che il tempo ha iniziato a ticchettare per l’umanità, mentre il regno dell’Anticristo si avvicina. Secondo questi credenti del giorno del giudizio, l’Anticristo apparirà nell’antica città di Gerusalemme, dove tenterà di prendere il suo posto di potere in cima al Sacro Monte del Tempio.

Il regno dell’Anticristo si sta avvicinando

Le teorie del giorno del giudizio sull’arrivo dell’Anticristo si sono di nuovo riscaldate dopo un recente post nel blog della cospirazione, Bible prophecy – Signposts of the Times è diventato virale sugli spazi online. Nel post, i teorici della cospirazione hanno affermato che sono in atto piani inquietanti per scatenare i piani manipolati dall’Anticristo.

Su Express Newspapers viene riportato quanto segue:

“Mentre ci avviciniamo al momento della fine dell’agenda e dei piani di coloro che pensano di avere la risposta a come dovrebbe essere l’utopia sulla Terra, vengono rapidamente implementati. Naturalmente, questa agenda alla fine porterà al futuro Regno dell’Anticristo e Gli orribili eventi del periodo della Tribolazione. Riteniamo che il tempo sia molto breve. Sei pronto?“.

Chi è l’Anticristo?

Secondo il cristianesimo, l’Anticristo è un’entità malvagia che sorgerà prima della fine del mondo e combatterà contro la bontà di Dio. Anche se i teorici della cospirazione sostengono fortemente il riferimento dell’Anticristo nel Libro delle Rivelazioni, il termine può essere trovato solo nelle epistole giovannee.

Anche l’evangelista cristiano Paul Begley, noto per le sue previsioni sull’apocalisse, ha parlato dell’Anticristo in molti dei suoi video. Secondo Begley, Antichrist sarà un importante leader mondiale che sta già lavorando ai suoi piani malvagi. Begley ritiene inoltre che i recenti eventi mondiali, tra cui l’epidemia di coronavirus, siano forti segnali di fine del mondo che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro.