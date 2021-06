Ultime Notizie » Calcio in TV » Europei oggi: calendario orari e dove vedere le partite Francia-Germania e Ungheria-Portogallo. Domani Italia-Svizzera (Euro 2020)

Dove vedere le partite di calcio in tv: Francia-Germania e Ungheria-Portogallo (Euro 2020) e tutte le altre di oggi martedì 15 giugno 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

In attesa di Italia-Svizzera di domani sera (alle 21) si conclude oggi il primo round dei gironi di Euro 2020. Le prime due formazioni ad affrontarsi oggi agli Europei di calcio saranno l’Ungheria di Willi Orbán (è stato il capocannoniere dell’Ungheria nelle qualificazioni e tutti e tre i suoi gol sono arrivati da calci piazzati) e Portogallo di Cristiano Ronaldo (ha segnato quattro gol e fornito due assist nei suoi ultimi tre testa a testa, inclusa una doppietta nell’emozionante 3-3 a Euro 2016), che alle ore 18 apriranno il programma della prima giornata del Girone F.

Per lo stesso raggruppamento, alle 21, invece, la Francia di Antoine Griezmann (ha segnato più gol contro la Germania che contro qualsiasi altra nazionale: quattro gol in sei scontri) affronterà la Germania di Ilkay Gundogan il quale ha fatto gol in tre delle ultime cinque partite della Germania contro altre nazionali, segnando sempre il secondo o il terzo gol della partita.

Euro 2020, il calendario delle partite di oggi

Ungheria-Portogallo (gruppo F), ore 18:00. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Francia-Germania (gruppo F), ore 21:00. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.