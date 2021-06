Ultime Notizie » Diretta Francia Germania » FRANCIA GERMANIA Streaming Gratis e Diretta TV, dove vederla

Dove vedere Francia Germania streaming live e diretta tv. Dopo l’esordio dei campioni in carica del Portogallo di Cristiano Ronaldo (contro l’Ungheria alle 18) agli Europei di calcio Euro 2020 è in programma il big match Francia-Germania che concluderà la prima giornata del Gruppo F: si gioca oggi martedì 15 giugno alle ore 21 italiane alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera. I campioni del Mondo del 2018 della Francia affrontano i campioni del Mondo del 2014 della Germania, in un girone in cui ci sono anche i campioni d’Europa del 2016 del Portogallo.

Francia Germania probabili formazioni



Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Allenatore Deschamps.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry. Allenatore Löw.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Dove vedere Francia Germania streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Francia Germania viene trasmessa in chiaro su Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratis online per tutti su RaiPlay. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite e internet). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it), a pagamento per tutti con NOW.