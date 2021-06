Ultime Notizie » belgio » Belgio Portogallo Streaming e Diretta TV, dove vederla Gratis

Dove vedere Belgio Portogallo streaming live e diretta tv. La partita è valida per la parte alta del tabellone degli ottavi degli Europei di calcio Euro 2020, e si giocherà oggi domenica 27 giugno 2021 all’ Estadio de La Cartuja di Siviglia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21:00. Chi vince giocherà ai quarti contro l’Italia di Mancini.

Dove vedere Belgio Portogallo streaming gratis e diretta tv

La diretta tv di Belgio Portogallo questa sera alle ore 21:00 italiane viene trasmessa in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).

Le probabili formazioni di Belgio Portogallo

Roberto Martínez, Ct Belgio: “Il Portogallo non sarà un avversario facile ma noi ci prepariamo da

mesi per queste partite. Affrontarli ora o più avanti non dovrebbe fare la differenza. Come squadra devi farti trovare sempre pronto”.

Toby Alderweireld, difensore Belgio: “Qual è il modo migliore per fermare CR7 Cristiano Ronaldo? Giocando da squadra. Questa è sempre stata la nostra forza. So che la stampa si concentra su Cristiano, ma loro hanno tantissima qualità in squadra oltre a lui. Non dobbiamo sottovalutare ad esempio Bernardo Silva e Diogo Jota. Hanno tanti ragazzi in grado di segnare in qualsiasi momento. Di sicuro non li sottovalutiamo”.