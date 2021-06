Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Euro 2020 Girone F: Ungheria-Portogallo 0-3 e Francia-Germania 1-0, domani Italia-Svizzera

DIRETTA EURO 2020 – Portogallo in testa al Gruppo F degli Europei di calcio Euro 2020 assieme a Francia. La nazionale portoghese campione in carica con Cristiano Ronaldo al top, ha battuto l’Ungheria per 3-0 al Puskas Arena di Budapest gremito di spettatori (60 mila). I gol tutti nel finale. All’84’ tiro di Guerreiro deviato da Orban.

Poi, in 5 minuti una doppietta di CR7 Cristiano Ronaldo : all’87’ su calcio di rigore e al 92′ al termine di un doppio scambio veloce con Silva.

Super esordio della Francia campione del Mondo che a Monaco di Baviera batte 1-0 la Germania. A decidere il match un autogol al 20′: Hernandez crossa forte dalla sinistra, Hummels, per anticipare Mbappé, mette nella sua porta. Domani mercoledì 16 giugno iniziano le partite della seconda giornata con Italia-Svizzera alle ore 21 in diretta in chiaro su Rai Uno.