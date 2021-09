Dove vedere Udinese Napoli Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi lunedì 20 settembre 2021 alle ore 20:45 italiane per chiudere la 4a giornata di Serie A 2021-22. Dopo il pareggio di Juve-Milan e la sconfitta a sorpresa della Roma, questa sera il Napoli ha la possibilità, vincendo a Udine, di staccarsi dal gruppo e posizionarsi primo in classifica a punteggio pieno con 12 punti e lasciare quindi dietro la coppia Inter e Milan che sono a quota 10 punti. Di seguito le informazioni per vedere la partita Udinese Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

potrebbe vincere tutti i primi quattro match stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua carriera, dopo il 2017/18 con l’Inter. Il Napoli va in gol da 29 partite di campionato (66 gol segnati): i partenopei potrebbero diventare la terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.

⚽ Dove vedere Udinese Napoli Diretta TV

Udinese Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Disponibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

⚽ Udinese Napoli Streaming Gratis

Udinese Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), SkyGo e a pagamento per tutti con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Udinese Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Nessuna sorpresa nell’undici titolare di Gotti, che conferma Deulofeu e Pussetto in avanti, con Pereyra a centrocampo. Spalletti punta a recuperare Mario Rui dal 1′, per poter schierare l’undici titolare con Anguissa ancora al centro del campo al fianco di Fabian Ruiz. Ancora out Mertens, si rivede però Meret tra i convocati.

⚽ Le probabili formazioni di Udinese Napoli

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Deulofeu, Pereyra. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Samardzic, Ianesi, Forestieri, Pussetto, Beto. Indisponibili: Udogie, Nestorovski, Success. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zielinski, Zanoli, Ounas, Lozano, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lobotka, Mertens. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Guardalinee: Alassio-Mondin. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Irrati. Avar: Liberti.

Alternative per vedere Udinese Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Udinese Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.