Ultime Notizie » Instagram » 10 account Instagram con più follower nel 2021

Non sarebbe strano pensare che lo stesso account Instagram ufficiale sia tra i primi 10 utenti più seguiti all’interno dell’applicazione. Ma, oltre a questo profilo, vi siete mai chiesti quali account hanno più centinaia di milioni di follower?

Se non hai le idee chiare su queste statistiche, allora dovrai vedere la top 10 pubblicata dalla stessa app. Questi i protagonisti del 2021.

I 10 utenti Instagram con più follower di tutto il 2021

1- Instagram, con 422 milioni di followers.

2- Cristiano Ronaldo, con 343 milioni di followers.

3- The Rock, 269 milioni di followers.

4- Kylie Jenner, 268 milioni di followers.

5- Ariana Grande, con 266 milioni di followers.

6- Leo Messi, 264 milioni di followers.

7- Selena Gómez, 262 milioni di followers.

8- Kim Kardashian, 253 milioni di followers.

9- Beyonce , 207 milioni di followers; una curiosità: lei non segue nessuno.10- Justin Bieber , chiude la top 10 con 196 milioni di followers.

Come vedrai, i 10 account più apprezzati del social network di Facebook sono composti da un unico account aziendale e nove profili personali. Di questi ultimi troviamo 3 atleti, 4 cantanti e 2 celebrità della stessa famiglia. Con questo, è dimostrato che il settore dell’intrattenimento e dello sport sta dominando parte dei contenuti all’interno di Instagram, anche se questo non significa che altri personaggi famosi si stiano avvicinando alla top ten per strappare la posizione dal fondo della lista.

Tra le altre statistiche, abbiamo, ad esempio, che Instagram è al quinto posto nella classifica degli utenti mensili attivi nei social network e nelle app di messaggistica. In totale, accumula 1.221 milioni di account attivi, mentre Facebook, situato nel primo riquadro, conta circa 2.740 milioni di utenti al mese. TikTok, nonostante sia stata la rivelazione per mesi, ha 689 milioni di account che interagiscono all’interno dell’app.