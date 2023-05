Ultime Notizie » Campione d'Italia » Udinese-Napoli Streaming Gratis Live Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Udinese-Napoli Streaming Gratis. Partita valida per la 33a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Dacia Arena di Udine alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 4 maggio 2023. Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto oggi se non perderà in casa dell’Udinese praticamente salva grazie al vantaggio di 15 punti sul Verona terzultimo. La squadra aveva iniziato la stagione con il sogno europeo, ma ora la salvezza è garantita. Nel match dell’andata contro il Napoli, i bianconeri hanno dato filo da torcere agli azzurri, arrivando vicino al pareggio dopo essere stati sotto di tre gol. Di seguito le informazioni per vedere la partita Udinese-Napoli streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Napoli è la sola squadra della Serie A ad avere evitato di essere in svantaggio alla fine del primo tempo in tutte le partite fuori casa durante questa stagione di campionato. Questo si traduce in 9 vittorie e 7 pareggi.

Udinese-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Pereyra giocherà come assistente di Beto nel sistema di gioco 3-5-1-1, mentre Thauvin e Nestorovski inizieranno in panchina. Politano ha partecipato ad alcune sessioni di allenamento e dovrebbe essere disponibile per la prossima partita, a differenza di Mario Rui. Spalletti ha confermato la scelta di affidarsi ai titolari per la partita importante contro la squadra in lotta per lo scudetto.

⚽ Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Beto, Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mario Rui, Politano.

Udinese-Napoli in TV, che canale?



Udinese-Napoli diretta tv con DAZN Online. I clienti Sky con decoder e abbonamento TV attivo possono accedere a DAZN Zone, visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per accedervi basta collegarsi al sito di DAZN, entrare nel proprio account e selezionare l’opzione “ZONA DAZN su Sky” seguendo poi le indicazioni su schermo per attivare il canale.

L’Udinese non vincr in casa contro il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016. Da allora, il Napoli ha vinto cinque volte e c’è stato un pareggio nel dicembre 2019. Nella partita del 2016, l’Udinese ha vinto 3-1 con una doppietta di Bruno Fernandes e un gol di Thereau, mentre Higuain ha segnato per il Napoli.

Udinese-Napoli Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Udinese-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Victor Osimhen, nonostante non abbia segnato nelle ultime tre partite di Serie A, ha già segnato quattro volte in quattro partite contro l’Udinese, una squadra contro la quale ha avuto successo nel passato. Questo campionato non ha mai trascorso quattro partite consecutive senza segnare. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Udinese-Napoli Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non esistono opzioni alternative per vedere la partita Udinese-Napoli. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio online sono contrari alla legge del nostro paese.

Si nota un calo di prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia, che è stato il giocatore del Napoli che ha giocato più minuti senza segnare né assistere alcun gol da inizio aprile, con un totale di 552 minuti giocati. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web di TuttoSport.