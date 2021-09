Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Udinese-Napoli Streaming Barcellona-Granada Gratis, dove vederle Oggi Stasera? Domani Fiorentina-Inter

Dove vedere le partite di calcio in tv: Udinese-Napoli, Barcellona-Granada e tutte le altre di oggi lunedì 20 settembre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

20:30 Frosinone-Brescia (Serie B) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz.

20:45 Diretta Udinese-Napoli (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Udinese-Napoli, partita valida come posticipo che chiude la 4a giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Dacia Arena di Udine oggi lunedi 20 settembre alle ore 20:45. Il Napoli ha tutta l’intenzione di dare continuità all’ottimo avvio in campionato, fatto di tre vittorie in altrettante partite: sulla strada degli azzurri si pone l’Udinese, anch’essa reduce da un inizio di stagione più che positivo.

Diretta Udinese Napoli sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Barcellona-Granada (Liga) – DAZN

Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Diretta Barcellona Granada sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

21:00 Monopoli-Avellino (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.