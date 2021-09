Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Fiorentina-Inter Streaming Atalanta-Sassuolo Gratis, dove vederle Oggi Stasera? Domani Spezia-Juve

Dove vedere le partite di calcio in tv: Fiorentina-Inter, Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa e tutte le altre di oggi martedì 21 settembre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

17:30 Croazia-Italia (Qualificazioni Mondiali Femminili) – Rai 2

18:00 Benevento-Cittadella (Serie B) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

18:00 Alessandria-Ascoli (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

18:30 Diretta Bologna-Genoa (Serie A) – DAZN

La gara tra Bologna e Genoa si giocherà martedì 21 settembre alle ore 18:30. Appuntamento allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, pieno per metà come di consueto a causa delle disposizioni anti-coronavirus.

Diretta Bologna Genoa sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

19:30 Getafe-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

20:30 Diretta Gol Serie B – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

20:30 Zona Gol Serie B – DAZN

20:30 Crotone-Lecce (Serie B) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

20:30 Pisa-Monza (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

20:30 Pordenone-Reggina (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Helbiz

20:30 Cosenza-Como (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Helbiz

20:30 Spal-Vicenza (Serie B) – DAZN, Sky Sport (Canale 257 Satellite) e Helbiz

20:45 Zona Gol (Serie A) – DAZN

20:45 Diretta Atalanta-Sassuolo (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Atalanta-Sassuolo si disputerà la sera di martedì 21 settembre 2021 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 17esima in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 20:45.

Diretta Atalanta Sassuolo sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483

20:45 Diretta Fiorentina-Inter (Serie A) – DAZN

digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Fiorentina-Inter si disputerà la sera di martedì 21 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 20:45.

Diretta Fiorentina Inter sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Manchester City-Wycombe Wanderers (League Cup) – DAZN

22:00 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

22:00 Levante-Celta (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.