Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Torino-Juventus risultato 2-2, altra figuraccia della Vecchia Signora

DIRETTA JUVENTUS – Il Derby della Mole numero 152 di Serie A tra Torino e Juventus, si è concluso sul risultato di 2 a 2. I bianconeri di Andrea Pirlo frenano ancora e manifestano errori gravi nei fondamentali che certamente non fanno sperare niente di buono sul futuro del tecnico sulla panchina della Juventus.

Al 13′ Chiesa sblocca la partita beffando Sirigu dopo uno scambio veloce con Morata. La reazione del Toro non è immediata ma al 27′ arriva il pareggio con un tiro non irresistibile di Mandragora che Szczesny interviene goffamente e sul pallone che si impenna interviene Sanabria che realizza di testa. Lo stesso Sanabria porta in vantaggio i granata in apertura di secondo tempo, quando Kulusevski commette un erroraccio che abbiamo visto ripetutamente quest’anno nelle azioni difensive bianconere: passaggio all’indietro da suicidio. Il paraguaiano ringrazia del passaggio e va a segno con Szczesny ancora incerto nell’intervento.

La rete di Antonio Sanabria dopo 14 secondi è il gol più rapido dall’inizio del 2° tempo di un match di Serie A da Bosko Jankovic in Genoa-Lazio del febbraio 2012 (nove secondi in quel caso).

Sotto di 2-1, la Juventus tenta la rimonta ma mancano idee, creatività, gioco e velocità.

TORINO-JUVENTUS risultato esatto finale 2-2

Solamente con l’aiuto del VAR (gol convalidato all’81’) la Juve pareggia al 79′ grazie al capocannoniere CR7 Cristiano Ronaldo che firma così il 2-2. Nel finale poi Bianconeri sotto pressione con Szczesny che effettua almeno un paio di interventi per far rialzare il suo voto personale in pagella quest’oggi.

Marcatori gol: 13′ Chiesa (J), 27′ e 46′ Sanabria (T), 81′ CR7 Ronaldo (J).

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon (65′ Lukic), Ansaldi; Verdi (87′ Baselli); Belotti (72′ Zaza), Sanabria. Allenatore Nicola.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (87′ Rabiot); Kulusevski (71′ Bernardeschi), Danilo (71′ Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Ammoniti: Ansaldi (T), Rincon (T), Cuadrado (J), Sanabria (T), Bernardeschi (J).