Ultime Notizie » cagliari » Cagliari-Juve 1-3, tripletta di CR7 Cristiano Ronaldo

DIRETTA CALCIO – La Juventus vince a Cagliari con una tripletta di CR7 Cristiano Ronaldo realizzata nei primi 32 minuti di gioco. Il portoghese, criticato dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Porto, sblocca subito con un impetuoso colpo di testa dei suoi (10′), realizza il raddoppio su calcio di rigore (di destro al 25′) e firma lo 0-3 con un mancino (32′): tripletta perfetta ai sardi, sua seconda volta in Serie A. Con i gol realizzati al Sardegna Arena, Ronaldo ha segnato in tutti e 18 i campi di Serie A dove ha giocato. al 32′ (la seconda in A ai sardi). Nella ripresa accorcia Simeone per il Cagliari.

CAGLIARI-JUVENTUS risultato esatto finale 1-3

Terzo successo di fila in campionato per la Juventus che rimane al passo dell’Inter oggi vittoriosa a Torino (1-2) con 10 punti di distanza e una partita da recuperare.

Marcatori gol: 10′ CR7 Cristiano Ronaldo (J), 25′ rigore CR7 Cristiano Ronaldo (J), 32′ CR7 Cristiano Ronaldo (J), 61′ Simeone (C).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (69′ Klavan), Godin, Rugani (40′ Gaston Pereiro); Zappa (69′ Asamoah), Marin, Duncan (80′ Deiola), Nainggolan, Nandez; Simeone (80′ Cerri), Joao Pedro. Allenatore Semplici.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (83′ Frabotta), De Ligt, Chiellini (70′ Bonucci), Alex Sandro (34′ Bernardeschi); Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (83′ Arthur); Morata (70′ McKennie), Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Arbitro: Calvarese. Ammoniti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado.