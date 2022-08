Ultime Notizie » asta » Tom Hanks mette all’asta la Fiat 128 del 1975 che ha usato nel film “The Post”

Bring a Trailer, una piattaforma di aste digitali per auto d’epoca, ha messo all’asta per beneficenza una Fiat 128 del 1975 che faceva parte della collezione di auto private di proprietà dell’attore americano Tom Hanks.

Acquistato dalla star di Hollywood nel 2017, il veicolo è stato venduto martedì per $ 24375, denaro che è andato alla Southern California Public Radio (SCPR), una rete radiofonica pubblica e un ente di beneficenza con sede a Los Angeles, sede della stazione radio educativa non commerciale KPCC.

Questa Fiat 128, originariamente gialla, è stata utilizzata nel film con protagonista Hanks “The Post” (2017), per il quale è stata verniciata di verde chiaro. Successivamente ha subito un restyling personalizzato per l’attore, che includeva una riverniciatura in una tonalità più scura, il colore attuale, e la sostituzione della griglia, delle luci e del paraurti. Sebbene il regista intendesse anche modernizzare il motore, alla fine è stato venduto con l’originale: un quattro cilindri in linea da 1290 centimetri cubi (cc), abbinato a un cambio manuale a quattro marce.

Nonostante il modello italiano funzioni perfettamente e le sue condizioni esterne siano eccellenti, la tappezzeria dei sedili mostra qualche segno di usura.

Nel corso della sua carriera, il vincitore dell’Oscar per il film “Forrest Gump” (1994) è diventato un fervente collezionista di auto di ogni tipo. Tuttavia, negli ultimi anni ha scelto di mettere all’asta alcuni dei suoi gioielli. Lo scorso marzo, ha venduto una Fiat 128 del 1975 personalizzata per progetti di beneficenza per $ 83.500.

Nell’agosto 2021, Hanks ha messo in vendita altri quattro dei suoi tesori: un trailer Airstream del 1992, un Super Pickup Ford F-450 del 2011, un Toyota FJ40 Land Cruiser personalizzato del 1980 e una Tesla Model S P85D del 2015.