Misteriosi Strani bagliori rossi illuminano il cielo dell'Oceano Pacifico

Una serie di misteriosi bagliori rossi sull’Oceano Pacifico porta gli utenti di Internet alla ricerca di risposte e condividono le loro teorie più strane. Abbiamo indagato sull’origine di queste luci in mezzo al mare.

Un pilota di un aereo commerciale ha registrato una serie di luci misteriose apparse sull’Oceano Pacifico, e che ha scatenato ogni tipo di teoria da parte degli utenti di Internet che credevano che fosse il capitolo di una

serie.

Molto è stato ipotizzato sullo strano aspetto di queste luci, ma un esperto di modelli meteorologici ha detto alla CNN che si trattava di una flotta di navi da pesca, che ha usato questa strategia appariscente per attirare il pesce noto come “Pacific Saury”, ossia la costardella del Pacifico, conosciuto maggiormente come luccio sauro del Pacifico.

L’esperto ha corroborato l’ubicazione di diversi pescherecci nel mare dove si potevano vedere le strane luci colorate, che dopo aver creato confusione nel caso si trattasse di qualche attività paranormale o UFO OVNI, ha finito per essere il modo di chiamare i pesci in alto mare.