L'auto Rolls-Royce più costosa del mondo [VIDEO]

Oggi, diverse auto classiche sono considerate veri e propri cimeli e costano decine di milioni di dollari. Tuttavia, le auto nuove, per quanto innovative, di solito non superano la barriera di migliaia di dollari. Questa regola è stata rotta quando, il 27 maggio, la società britannica di auto di lusso Rolls-Royce ha presentato la sua ultima creazione: la Boat Tail.

L’auto nuova più costosa del mondo

Questa automobile è stata fatta su misura per un cliente, quindi non è in vendita, ma la società dice che è costata 28 milioni di dollari, il che la renderebbe l’auto nuova più costosa del mondo e toglierebbe il posto alla Sweptail, un modello 2017, anch’esso prodotto dall’azienda per un altro cliente estremamente facoltoso.

“I clienti di Rolls-Royce Coachbuild sono coinvolti intimamente e personalmente in ogni fase del processo ingegneristico e creativo. Lavoriamo in sintonia con il cliente per acquisire totale scioltezza nelle sfumature del suo carattere e della sua personalità. Traduciamo attentamente queste qualità negli elementi con cui vogliono infondere il loro ordine”, afferma l’azienda. “Solo la House of Rolls-Royce può offrire ai suoi clienti di Coachbuild l’opportunità inimitabile di commissionare un prodotto di futuro significato storico, unico come sono, e quindi partecipare a ogni dettaglio della sua creazione”, ha aggiunto.

La Boat Tail, a prima vista, non sembra essere troppo stravagante, ma basta aprire il bagagliaio per rendersi conto che non è un’auto normale. All’interno ci sono due frigoriferi su misura per ospitare bottiglie di champagne Armand de Brignac, che vengono mantenute a una temperatura costante di sei gradi Celsius. Dette bottiglie sono offerte con un angolo esatto di 15 gradi, nello stesso modo in cui lo offrirebbe un sofisticato maggiordomo.

Inoltre, il baule ha anche un ombrellone a discesa e tavoli da cocktail che si aprono “con un’elegante rotazione che imita l’offerta di un cameriere”. D’altra parte, nel vano portaoggetti dell’auto c’è una divisione speciale per un orologio svizzero Bovet 1822 di design esclusivo.

“Questo è un vero piacere. Questa è la sponsorizzazione contemporanea nella sua forma più vera. Questa è Rolls-Royce Coachbuild“, concludono i dirigenti del marchio.

Fonte: rolls-roycemotorcars.com