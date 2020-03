FIAT 500E, auto elettrica con grande autonomia in una sola ricarica.

La Fiat, come altre case automobilistiche, non è rimasta indietro rispetto alle questioni ambientali, essendo consapevole della necessità di produrre automobili con specifiche che rispettino l’ambiente e soddisfino la premessa di ridurre al minimo le emissioni di gas inquinanti, aggiungendo così la locomozione elettrica alla sua linea di produzione.

Ecco perché recentemente l’azienda ha effettuato la diffusion di alcune immagini corrispondenti alla nuova Fiat 500e, un’auto elettrica costruita sulla base del suo classico Cinquecento, dandogli un aspetto rinnovato, ma aderendo all’essenza che ha caratterizzato il design di questo popolare modello.

A differenza del modello a cui è stata ispirata, le dimensioni della Fiat 500e sono leggermente più grandi di alcuni centimetri, un aspetto che si riflette anche nelle gomme, mantenendo una lunghezza generale inferiore a 4 metri.

I fari a LED sono stati integrati con la linea del cofano, mentre all’interno troverai un touchscreen da 10,25 pollici con controllo per Apple Car Play e Android Auto.

Un nuovo livello di City Car.

Per quanto riguarda il cofano, è dotato di un motore elettrico da 87 kW, equivalente a 118 CV, una capacità sufficiente per viaggiare nella Fiat 500e ad una velocità massima di 150 km/h, una situazione che dipenderà dalla modalità di guida che scegli: normale, autonomia e sherpa, ognuno con una notevole autonomia.

La batteria da 42 kWh della Fiat 500e ti garantirà un’autonomia di 320 chilometri (ciclo WLTP) in una singola carica, un processo che si può quindi eseguire tramite un caricabatterie rapido da 85 kW con il quale si possono ottenere in 5 minuti 50 km di autonomia e un 80% di carica in 35 minuti.

In aggiunta a ciò, la Fiat 500e avrà una guida autonoma di livello 2 accompagnata da controllo automatico di viaggio, regolazione automatica della velocità e assistenza alla corsia.

Sarà solo una questione di tempo prima che tu possa avere l’opportunità di sperimentare la potenza della Fiat 500e che sarà lanciata in un’edizione speciale chiamata “Premium“.

Questo modello sarà incluso con corpo convertibile, gomme da 17 pollici e fari a LED, disponibili nei colori blu, verde e grigio. Tutto questo, per un valore di 37.900 euro, anche se puoi prenotare il tuo modello con 500 euro attraverso il sito online Fiat.