Edward Snowden, l’ex dipendente della National Security Agency (NSA) che ha scoperto massicci programmi di spionaggio elettronico negli Stati Uniti, ha parlato del forte calo delle azioni del conglomerato di social media Meta e dei suoi progressi nella realtà virtuale (VR).

I risultati trimestrali della società di Mark Zuckerberg pubblicati questo mercoledì hanno causato il crollo delle sue azioni, scese del 19% nelle operazioni after-hour, a 104,30 dollari per unità. Nel frattempo, su base annua, le azioni sono diminuite di circa il 60%. In questo contesto, Snowden, che in precedenza ha criticato il metaverso, definendo gli incontri di realtà virtuale ‘killer app’, ha avvertito sul suo account Twitter delle minacce che l’ambizioso progetto porterà.

“Certo, ridi del calo delle azioni di Zuckerberg, ma ricorda che tra 5 anni si occuperà dei tuoi occhi e metterà in pausa gli annunci ogni volta che sbatti le palpebre“, ha twittato Snowden, riferendosi al visore VR.

“Facebook ha fatto di tutto per dimostrare che non ci si può fidare del rispetto dei confini necessari per le riunioni private”, ha scritto a fine agosto Snowden, noto per il suo impegno per la privacy e la protezione dei dati su Facebook, il vecchio nome dell’azienda di Zuckerberg.

Snowden ha anche criticato il cambio di nome di Facebook in Meta, avvenuto durante la crisi scatenata dalla pubblicazione di una delle più grandi fughe di documenti dell’azienda, che l’ha resa oggetto di forti critiche dopo essere stata esposta a tutta una serie di pratiche controverse, che hanno gravemente danneggiato il reputazione dell’azienda.

“Le scartoffie non cambiano la natura di una cosa”, ha detto l’ex analista dell’intelligence statunitense del presunto tentativo di Facebook di allontanarsi dallo scandalo.