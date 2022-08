Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: in questo modo puoi personalizzare i tuoi avatar per l’immagine del profilo

Le immagini caricaturali e virtuali del Metaverso raggiungeranno lo spazio della foto del profilo su WhatsApp. La società di Mark Zuckerberg, che in precedenza aveva annunciato di lavorare su un creatore di avatar, sta per renderlo disponibile agli utenti. Pertanto, al posto della foto comune e corrente per la presentazione, apparirà un avatar che ti rappresenta.

Ricordiamoci che nel Metaverso, idea promossa da Zuckerberg e Meta (ex Facebook), le rappresentazioni degli utenti non sono immagini reali, ma caricature. L’interazione tra le persone avviene direttamente tra identità virtuali. Nella fase successiva proposta da WhatsApp, queste immagini serviranno come immagine del profilo della rete di messaggistica.

Avatar WhatsApp: “un nuovo modo di essere te stesso”

WABetaInfo ha anticipato alcuni dettagli sul modo in cui verranno creati gli avatar per WhatsApp, che il portale definisce “un nuovo modo di essere se stessi”. L’aggiornamento arriverà per Android, iOS e la versione desktop della rete di messaggistica, ed è attualmente in modalità test ancora in fase di sviluppo.

In uno screenshot mostrato dal portale, puoi vedere come sarà lo spazio per creare immagini virtuali. Puoi anche scegliere un colore di sfondo per l’avatar del profilo. Tieni presente che anche se lo screenshot è tratto da Versione Beta WhatsApp per Android, la possibilità di impostare la foto del profilo avatar sarà disponibile anche in WhatsApp beta per iOS e Desktop beta.

Non è ancora noto quando verrà lanciata ufficialmente la funzione WhatsApp per creare avatar, ma secondo WABetaInfo sarebbe per un “futuro molto lontano”, visto che è in una fase iniziale di sviluppo.