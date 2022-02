Ultime Notizie » concerto » Il primo concerto dei Foo Fighters nel Metaverso è stato un … “disastro”

La scommessa di Mark Zuckerberg, CEO di Meta (ex Facebook), per il mondo virtuale comincia a dare i suoi frutti. Nel mezzo di una crisi di reputazione senza precedenti e di controversie legate alla continuità di Instagram e Facebook in Europa, Meta ha eseguito il suo primo concerto nel metaverso, e lo ha fatto dopo l’evento più visto negli Stati Uniti, il Super Bowl LVI, che è stato svoltasi domenica scorsa, 13 febbraio. Gli headliner di questa esibizione molto speciale non erano altro che i Foo Fighters.

I Foo Fighters avevano preparato dieci delle loro canzoni più famose e il concerto, registrato al Los Angeles Convention Center e trasmesso in diretta streaming su Facebook, Instagram e Horizon Ventures, doveva durare 46 minuti. Nonostante le grandi aspettative dei fan della band dell’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl, il risultato non è stato del tutto soddisfacente.

La maggior parte dei fan non ha impiegato molto a segnalare le proprie lamentele attraverso i social network. Delusione, fallimento o disastro sono state le parole più importanti nei commenti e nei tweet degli utenti che tentavano di accedere al concerto.

Il presentatore di Voices of VR Podcast Kent Bye in un thread su Twitter ha notato che le istruzioni per visualizzare la performance erano molto confuse. Bye ha criticato il fatto che il concerto non abbia aperto le sue ‘porte’ fino a cinque minuti prima dell’inizio, il che ha fatto perdere a molti i primi minuti e il sistema si è bloccato.

“La maggior parte degli eventi online ha una sala d’attesa virtuale in cui i partecipanti possono attendere l’, cosa che in genere fanno 30 minuti prima dell’ora di inizio, non cinque”, ha detto.

Alle 20:00 (ora di inizio pianificata), più di 61.000 persone stavano aspettando di ricevere un invito a partecipare al concerto dei Foo Fighter, causando il crash del sistema a causa del grande afflusso di utenti che cercavano di entrare subito.

Kent Bye ha anche criticato le riprese del concerto. “C’erano cameraman che camminavano sul palco, il che ha rotto la magia dell’ambiente immersivo”, ha twittato, aggiungendo che la trasmissione 2D del concerto era “più cinematografica ed emozionante del 3D”.

Rispondendo alle lamentele su Twitter, il vicepresidente di Horizon Worlds, la società di realtà virtuale di Facebook che ha co-prodotto lo spettacolo, Vivek Sharma ha affermato che i problemi sono stati causati da una domanda ‘senza precedenti’.