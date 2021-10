Ultime Notizie » Facebook » Facebook cambia nome? In 7 giorni la verità

Facebook cambierà nome la prossima settimana. Il passo sarà preso per riflettere l’attenzione dell’azienda sulla costruzione del suo “metaverso” e sarà annunciato alla conferenza annuale Connect dell’azienda il 28 ottobre.

Il media americano The Verge assicura che il nuovo nome è un segreto ben custodito e nemmeno i vertici dell’azienda ne sono a conoscenza… Suppone anche che sia probabilmente correlato a Horizon, la piattaforma di realtà virtuale che Facebook ha sviluppato negli ultimi anni.

Il mese scorso, il colosso dei social media ha annunciato che prevede di investire 50 milioni di dollari in due anni in programmi di collaborazione con altre organizzazioni e settori nella ricerca per lo sviluppo di un ‘metaverso‘. Il progetto, annunciato a luglio, prevede la creazione di una serie di ‘spazi virtuali‘ dove gli utenti possono lavorare, comunicare, imparare, creare, acquistare e giocare senza uscire di casa.

In questo contesto, Facebook sta avanzando nella costruzione del proprio ‘metaverso‘ con applicazioni come Horizon Workrooms, che consente di incontrarsi a distanza e lavorare in uffici virtuali sotto forma di avatar, e lo sviluppo dei suoi occhiali per realtà virtuale VR Oculus Quest 2.

Con il cambio di nome, il suo CEO, Mark Zuckerberg, spera anche che Facebook smetta di essere vista solo come una società di social media e si posizioni come una società madre dietro prodotti come Instagram o WhatsApp, tra gli altri. Allo stesso tempo, si ipotizza che tale decisione potrebbe anche aiutare a mettere i progressi tecnologici che Facebook sviluppa al di sopra dell’intenso controllo a cui è stato sottoposto nel suo ruolo di piattaforma sociale.