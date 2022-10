Dove vedere Inter-Sampdoria Streaming Gratis. La sfida di San Siro tra Inter e Sampdoria valida per la 12esima giornata di Serie A 2022/23 si gioca oggi oggi sabato 29 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane, dopo Napoli-Sassuolo delle 15 e Lecce-Juventus delle 18.

Inter a caccia della 4a vittoria consecutiva in Serie A dopo la qualificazion agli ottavi di Champions ottenuto a scapito del favorito Barcellona. Al Meazza arriva la Sampdoria allenata dal grande ex Dejan Stankovic il quale da quando è arrivato sulla panchina di Genova ha totalizzato 4 punti in 3 partite. Di seguito le informazioni per vedere Inter-Sampdoria streaming gratis e video live tv.

Lautaro Martínez ha segnato l’ultimo gol dell’Inter in due degli ultimi tre scontri diretti qui disputati, battendo ogni volta il portiere Emil Audero, che ha subìto una media di 0,67 gol a partita nell’arco delle ultime tre partite della Sampdoria in SA.

Inter-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

Lukaku torna a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina. Davanti spazio dunque ancora al tandem Dzeko-Lautaro. Calhanoglu ancora in regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. A sinistra potrebbe avere una chance Gosens. In difesa ballottaggio Ferrari-Amione. Davanti Gabbiadini, Sabiri e Djuricic a supporto di Caputo. Quagliarella ko, non convocato.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Dalbert.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Sabiri, Gabbiadini, Djuricic; Caputo. Allenatore Stankovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Luca, Murillo, Murru, Winks.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. VAR: Luigi Nasca.

Manolo Gabbiadini ha segnato un solo gol in 10 sfide contro l’Inter in Serie A, proprio nella sua ultima sfida con i nerazzurri, nel febbraio 2019 al Meazza. L’attaccante della Sampdoria non segna in trasferta in campionato dal 22 dicembre 2021, all’Olimpico contro la Roma (sette gare esterne a secco da allora).

Dove vedere Inter-Sampdoria in TV

Inter-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Match trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Lautaro Martínez è il giocatore che in questo campionato ha tentato più tiri totali (43) e nello specchio (15). L’argentino ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime due presenze di Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle cinque precedenti.

Inter-Sampdoria Streaming Gratis senza Rojadirecta



Inter-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Edin Dzeko ha segnato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, ma non trova la rete da sette presenze interne di campionato: questa è la seconda striscia più lunga per il bosniaco in casa nella competizione dopo quella di 12 con la Roma tra maggio 2018 e aprile 2019.

Alternative per guardare Inter-Sampdoria streaming online

Alternative per vedere Inter-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Inter-Sampdoria Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

L’Inter è la squadra che ha realizzato più gol nel primo quarto d’ora di partita in questa Serie A (sei). Dall’altra parte, nessuna formazione ne ha incassati più della Sampdoria nello stesso parziale di gara (cinque).

Cronaca Inter-Sampdoria Live: la partita in diretta

Potete seguire Inter-Sampdoria con cronaca in diretta con risultato e formazioni in tempo reale grazie al live scritto sul sito del Corriere dello Sport e alla storica trasmissione radio “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” in onda in diretta streaming su Radio Rai 1.