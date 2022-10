Dove vedere Napoli-Sassuolo Streaming Gratis. Per la 12a giornata di Serie A, gli azzurri di Spalletti ospitano gli uomini guidati da Dionisi. Si gioca al Maradona oggi sabato 29 ottobre 2022 alle ore 15 italiane, prima di Lecce-Juve delle 18 e Inter-Samp delle 20:45. La squadra di Spalletti arriva dal 12esimo successo consecutivo (3-0 contro i Rangers in Champions League) ed è prima in campionato grazie ai suoi 29 punti ottenuti in 11 partite: è imbattuta in Europa come Psg e Real Madrid. Oggi pomeriggio arrivano i neroverdi reduci invece dal 2-1 rifilato al Verona che colloca gli uomini di Dionisi a quota 15 appena sotto la zona che può valere l’Europa. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Sassuolo streaming gratis e video live tv.

Mercoledì Giovanni Simeone del Napoli ha segnato una doppietta nel primo tempo ed ha segnato tre gol in carriera contro il Sassuolo, segnando ogni volta il primo gol della sua squadra. Nel frattempo, Andrea Pinamonti del Sassuolo potrebbe cercare di far fallire i piani del Napoli dopo avere segnato una doppietta decisiva per la vittoria nell’ultima partita contro quest’avversario.

Napoli-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Osimhen pronto a guidare l’attacco dall’inizio. Ai suoi lato dovrebbero agire Kvara e Politano, ma resta viva anche l’opzione Lozano. In mediana dovrebbe tornare il ristabilito Anguissa con Lobotka e Zielinski. Berardi ha ripreso ad allenarsi, ma non è ancora pronto e Dionisi ha annunciato il forfait. Traoré si candida per un posto da titolare nel tridente. Ferrari torna dopo la squalifica, a sinistra ballottaggio Rogerio-Kyriakopoulos.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Angiussa, Ndombele, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka, Demme, Elmas, Gaetano, Zedadka, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori Indisponibili: Rrahmani, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Laurentié. Allenatore: Dionisi.

A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Obiang, Traore, Alvarez, Antiste, D’Andrea Indisponibili: Muldur, Defrel, D Berardi Squalificati: nessuno.

Arbitro: Rapuano di Rimini. Guardalinee: Baccini e Schirru. Quarto uomo: Perenzoni. Var: Marini. Assistente Var: Longo.

Giovanni Simeone ha realizzato tre gol contro il Sassuolo in Serie A, uno con il Cagliari e due con la Fiorentina – l’attaccante del Napoli, tuttavia, non trova la rete in casa nel massimo campionato dallo scorso 4 aprile, al Bentegodi con la maglia del Verona.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in TV

Napoli-Sassuolo diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La telecronaca DAZN di Napoli-Sassuolo è affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi (al commento tecnico).

Matteo Politano ha esordito in Serie A proprio in una sfida tra Napoli e Sassuolo, ma con la maglia neroverde (23/08/2015) – con la formazione emiliana ha collezionato 96 presenze e 20 gol nel massimo torneo – inoltre il Sassuolo è la formazione contro cui ha registrato più presenze senza mai segnare o fornire assist nella competizione (otto).

Napoli-Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta



Napoli-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Con la rete contro il Verona, Davide Frattesi ha già eguagliato in 11 presenze il suo score realizzativo della scorsa stagione (36 partite giocate) – il classe ’99 ha infatti alzato la sua percentuale realizzativa dal 6% dello scorso campionato al 15.4% di questo.

Alternative per guardare Napoli-Sassuolo streaming online

Alternative per vedere Napoli-Sassuolo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Sassuolo Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.