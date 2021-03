Ultime Notizie » Andrea Agnelli » Juventus smentisce gli insulti tra Agnelli e Pirlo nel dopo Juve-Benevento

Mancano undici giornate al termine del campionato di Serie A e la Juventus ha praticamente reso irrangiungibile la possibilità di vincere il decimo scudetto consecutivo. La sua battuta d’arresto inaspettata contro il Benevento in casa (0-1) l’ha portata a 10 punti dalla capolista Inter, già con le stesse partite giocate. Il Milan, con un’altra partita, è a sei di distanza da Antonio Conte.

Abituata a tanto successo in Italia nell’ultimo decennio, la situazione di questa Juventus, guidata da Andrea Pirlo in panchina e Cristiano Ronaldo sul campo, comincia a traballare. Senza contare poi la precoce e sorprendente eliminazione in Champions League contro il Porto.

La situazione in casa Juventus è critica

Il quotidiano La Stampa riporta una situazione che testimonia che la convivenza in casa della Vecchia Signora si sta deteriorando con la stessa velocità dei risultati, sempre più sfavorevoli.

Rottura tra Pirlo e Agnelli?

Secondo il quotidiano, a fine partita Juventus-Benevento , molte grida e insulti si sono sentiti negli spogliatoi, senza arrivare a contestualizzare i protagonisti o il motivo della rabbia tra i giocatori o lo staff tecnico.

La Juve è giunta all’attenzione dell’informazione e smentisce tali dichiarazioni in un comunicato all’agenzia di stampa italiana ANSA, così come quelle dello stesso mezzo che ha indicato una rottura tra Pirlo e Agnelli, in cui si è messa in dubbio la continuità del tecnico nella prossima stagione. Solo poche ore prima il direttore sportivo Fabio Paratici aveva ribadito la continuità dell’allenatore e della presenza in bianconero di CR7 Cristiano Ronaldo.

Resta solo la Coppa Italia

Senza Champions, a dieci punti dalla leadership della Serie A e con una sola possibilità di successo, ossia vincere la Coppa Italia la cui finale contro l’Atalanta si giocherà il 17 maggio, la situazione in casa Juventus è critica.