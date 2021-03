Ultime Notizie » App Gratis » Semplice link per stabilire rapidamente videochiamate

L’impostazione delle videochiamate richiede generalmente un po’ di pianificazione. In linea di principio, abbiamo bisogno che i partecipanti siano disponibili e questo implica che installino l’applicazione che occuperanno e che aprano anche un account. Questo non è pratico quando dobbiamo comunicare rapidamente. Pertanto, ti presenteremo un servizio con cui puoi generare videochiamate con un semplice link.

Il suo nome è Whereby e devi solo accedere con il tuo account Google per creare la tua stanza e stabilire videochiamate condividendo il collegamento.

Videochiamate tramite un link

In generale, tutti i servizi di videochiamata si basano sulla condivisione di un collegamento. Tuttavia, quando esaminiamo alternative come Google Meet o Zoom, notiamo che oltre alla registrazione, dobbiamo installare l’applicazione. La faccenda diventa più pesante se abbiamo a disposizione solo lo smartphone per entrare. Pertanto, Whereby si presenta come un servizio di videochiamata in un collegamento, tenendo conto che dovrai solo creare il collegamento e condividerlo.

Può essere utilizzato gratuitamente con l’unico requisito di creare un account.

Per fare ciò, puoi utilizzare il tuo account Google o registrarti normalmente tramite la tua email. Una volta che questo passaggio è pronto, sarai in grado di iniziare a comunicare con chi vuoi.

Dopo aver completato il processo di registrazione, il sito ti porterà alla schermata di creazione del collegamento. Lì, devi solo inserire il nome che desideri e puoi anche usare sempre lo stesso collegamento per stabilire la comunicazione.

Gratis una stanza per 4 partecipanti al massimo

Nel suo piano gratuito (guarda il video), Whereby offre la creazione di una sala per un massimo di 4 partecipanti. Tuttavia, al suo interno avrai gli strumenti di base e necessari per questo tipo di servizio. In questo senso, puoi fare dalla condivisione dello schermo alla registrazione della riunione.

In conclusione, secondo noi è un servizio che si distingue per la velocità con cui possiamo stabilire videochiamate semplicemente creando e inviando un link. Se hai bisogno di comunicare velocemente, sentiti libero di provarlo.