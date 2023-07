Ultime Notizie » Andrea Agnelli » Processo ordinario conti Juventus: competenza territoriale a Milano

Il processo ordinario sui conti della Juventus si svolgerà a Milano, dopo che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione si è espresso a favore dei bianconeri sulla questione di competenza territoriale sollevata dal Tribunale di Torino. Il pg ha dato ragione alla Juve, ai legali di Andrea Agnelli e degli altri dirigenti coinvolti: ha sostenuto che il reato di “falsi comunicati di bilancio” si consuma a Milano, dove vengono resi noti i

comunicati ufficiali e la documentazione del bilancio, e non a Torino, dove vengono redatti.

La discussione davanti alla Suprema Corte, che porterà a una decisione definitiva, avverrà il 6 settembre. Se la decisione sarà confermata, la procura di Milano prenderà in mano l’inchiesta “Prisma” e procederà con una nuova udienza preliminare per decidere se rinviare a giudizio i dirigenti coinvolti. Il processo potrebbe avere inizio nel 2024 e la sentenza di primo grado arriverà non prima del 2025.