Dove vedere Sinner-Tsitsipas Streaming Tennis Gratis. Continuano i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne con le grandi sfide Sinner-Tsitsipas non prima della 4 AM italiane e Auger-Aliassime vs D Medvedev (il numero 9 contro il numero 2 al mondo) non prima della 9:30 AM come ultimo match della Rod Laver Arena. Da questi due quarti di finali uscirà la seconda semifinale del torneo dopo Berrettini-Nadal che si è decisa ieri.

A soli 20 anni e 167 giorni, Sinner diventa il più giovane giocatore ad aver varcato la soglia degli ottavi di Melbourne dopo Nick Kyrgios (19 anni e 280 giorni) nel 2015.

Sinner-Tsitsipas si giocherà oggi mercoledì 26 gennaio 2022 per i quarti di finale degli Australian Open 2022 di Melbourne non prima delle ore 4:00 italiane al Rod Laver Arena.

Eurosport 2 è raggiungibile anche con sul Canale 211 della piattaforma.

Tutti gli incontri di tennis dell’Australian Open 2022 , compreso il quarto di finale Sinner-Tsitsipas Streaming non saranno disponibili sui canali non autorizzati. Quindi in alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.