Ultime Notizie » Connessione Wi-Fi » Come saranno le prestazioni della WiFi 7

Molti di noi già oggi godono delle connessioni WiFi 6, che ci consentono di avere più dispositivi connessi e navigare più velocemente, ma sicuramente non sapevi che ci sono già i dettagli di come sarà WiFi 7, che arriverà nel 2023.

I dettagli sono stati visti in una recente demo di MediaTek. Secondo Wi-Fi Alliance, potrebbe avere il potenziale per raggiungere velocità fino a 40 Gbps, un numero che, ovviamente, dipende dalla connessione che entra nel router.

Ricordiamo che l’attuale WiFi 6 può arrivare a 9,6 Gbps se le condizioni lo consentono. Per questo è necessario che entri una fibra ottica di qualità, che le condizioni atmosferiche siano ideali e che il router e i dispositivi siano compatibili… Ma poter avere 40 Gbps apre le porte a molte possibilità, poiché sarebbe pari alle connessioni via cavo.

Con WiFi 7 si avvicina la possibilità che un dispositivo via WiFi si comporti allo stesso modo di un dispositivo collegato via cavo, e questo è qualcosa che riguarda direttamente noi consumatori finali. D’altra parte, inciderebbe anche sulle esigenze infrastrutturali di un’azienda, che non dovrebbe cablare tutto e offrirebbe WiFi 7 a tutti i dipendenti.

Come accennato, le produzioni WiFi 7 dovrebbero arrivare nel 2023, ma non sappiamo se verrà adottato a livello globale o meno.