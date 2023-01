Ultime Notizie » Australian Open » Sinner-Tsitsipas Streaming Live Tennis Australian Open 2023, dove Diretta TV, e Roja?

STREAMING LIVE TENNIS – Jannik Sinner-Stefanos Tsitsipas per il quarto turno degli Australian Open 2023 in svolgimento a Melbourne: si sfidano oggi domenica 22 gennaio 2023 alle ore 9 AM italiane. Sinner è l’ultimo azzurro rimasto in gara nel prestigioso torneo di tennis. Sarà l’occasione per il giovane tennista italiano (testa di serie n° 15 del torneo) per cercare di rifarsi del quarto di finale dell’anno scorso, in cui il greco ebbe la meglio senza lasciare alcuna possibilità di vittoria (vittoria in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2).

“Mi piace giocare 3 set su 5, mi piacciono i grandi stadi” ha dichiarato Sinner, pronto e ottimista per il big match.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas Streaming Gratis e LIVE TV senza Rojadirecta

Anche quest’anno Tsitsipas (testa di serie n° 3 del torneo) parte con i favori del pronostico, del resto, qui in Australia, ha già raggiunto la semifinale tre volte in carriera.

Sinner-Tsitsipas si giocherà oggi domenica 22 gennaio alle ore 21 italiane. Sinner-Tsitsipas in diretta tv sui canali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming Online Gratis per gli abbonati con Sky Go. Sarà possibile seguire il match di Melbourne anche su Discovery+. Anche gli abbonati a Tim Vision avranno godere delle immagini streaming del prestigioso Slam australiano.