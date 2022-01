Ultime Notizie » australian open » Tennis: Monfils-Berrettini Streaming Gratis, dove vedere Australian Open Diretta TV

Dove vedere Monfils-Berrettini Streaming Tennis Gratis. Iniziano i quarti di finale degli Australian Open di Melbourne con le grandi sfide Shapovalov-Nadal, non prima delle ore 4:00 italiane, e Monfils-Berrettini alle 11:00 circa come ultimo match della Rod Laver Arena.

Matteo Berrettini (numero 7), primo tennista italiano a centrare almeno i quarti di finale in tutti gli Slam, e che con Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale di uno Slam dopo 49 anni dall’ultima volta fatta registrare dai giovani Panatta e Bertolucci al Roland Garros, sfiderà ai quarti Gael Monfils (numero 17) che qui a Melbourne non ha ancora perso un set.

Berrettini ha incontrato Monfils per la prima volta a New York nel 2019 dove lo ha battuto ai tie-break del quinto set, vittoria che gli ha permesso di accedere alla semifinale degli US Open di quella edizione.

Monfils-Berrettini Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta italiano

Berrettini-Monfils si giocherà oggi martedì 25 gennaio 2022 per i quarti di finale degli Australian Open 2022 di Melbourne non prima delle ore 9:00 italiane: ultimo match della Rod Laver Arena.

Alternativa online per vedere Australian Open Tennis Streaming Gratis



Supuoi vederee on demand sui canali. Basta avere un dispositivo connesso a internet. Eurosport 2 è raggiungbile anche con sul Canale 211 della piattaforma. e quindi online con gli applicativi(gratis per gliabbonati) e(a pagamento per tutti).

Tutti gli incontri di tennis dell’Australian Open 2022 , compreso il quarto di finale Monfils-Berrettini Streaming non saranno disponibili sui canali non autorizzati. Quindi in alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.