Ultime Notizie » Fare Soldi » YouTube permetterà guadagnare soldi con NFT

I NFT rimangono i protagonisti della nuova internet. Praticamente chiunque può creare un account in opensea.io e una borsa in MetaMask (come l’estensione Chrome, per esempio) in modo che, in meno di 30 minuti, è possibile iniziare a vendere il tuo contenuto digitale come NFT.

Migliaia di persone lo stanno già facendo, e una percentuale molto piccola di quelle persone trova gli acquirenti che pagano per questo contenuto. Il rischio esiste, ovviamente, dal momento che mettere qualcosa in vendita per la prima volta utilizzando OpenSea e MetaMask costa circa 150 euro (approssimativamente, dipende dal momento), e se non c’è acquirente, è denaro perso.

Il fatto è che ci sono persone che vendono da foto ai disegni, passando attraverso gif, video, collegamenti … di tutto. Adesso, secondo una lettera pubblicata dal direttore esecutivo di YouTube, Susan Wojcicki, sembra che i NFT di YouTube siano ormai prossimi a diventare realtà.

Anche se lui non lo ha assicurato, tutto indica che la compagnia sta cercando di entrare nel mondo NFT come un’altra fonte di reddito per i creatori. Ecco cosa ha detto esattamente:

“Ci concentriamo sempre sull’espansione dell’ecosistema YouTube per aiutare i creatori a trarre vantaggio dalle tecnologie emergenti, comprese cose come NFT, continuando a rafforzare e migliorare le esperienze che i creatori e i fan hanno su YouTube”.

Nella lettera parla dell’obiettivo di YouTube quest’anno e di come intende supportare i creatori. Wojcicki ha affermato che YouTube guarda al Web3 “come fonte di ispirazione” e ciò coinvolge criptovalute, organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) e NFT.

Ricordiamo che alcuni video virali di YouTube sono già diventati NFT e hanno venduto abbastanza bene, come Charlie Bit My Finger (o Charlie Bit Me), venduto a 761 mila dollari.