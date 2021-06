Ultime Notizie » Diretta Musetti Djokovic » Sinner-Nadal Streaming Live Musetti-Djokovic Tennis Roland Garros, dove Diretta TV

DIRETTA LIVE TENNIS – Lunedì imperdibile per il grande tennis italiano con le sfide Musetti-Djokovic e Sinner-Nadal al Roland Garros 2021 di Parigi. In palio i quarti di finale, meta già raggiunta da Matteo Berrettini dopo il ritiro di Roger Federer. Di seguito il programma odierno:

Dalle ore 12 sul campo Court Philippe Chatrier

O JABEUR [25] vs C GAUFF

Novak DJOKOVIC [1] vs Lorenzo MUSETTI

Non prima delle 16:00 Rafael NADAL [3] vs Jannik SINNER [18]

Non prima delle 21:00 M KOSTYUK vs I

Dove vedere Musetti-Djokovic e Sinner-Nadal Live Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta

SWIATEK [8]

Sinner-Nadal si giocherà oggi lunedì 7 giugno come terzo match sul campo centrale di Parigi, dopo Jabeur-Gauff e Musetti-Djokovic e in ogni caso non prima delle 16 del pomeriggio. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta tv sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it)