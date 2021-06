Ultime Notizie » Anthony Fauci » Trump vuole risarcimento danni pandemia a Cina, lanciando accuse a Biden e Fauci

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un discorso durante la convention statale annuale del Partito Repubblicano della Carolina del Nord, tenutasi questo sabato nella città di Greenville.

Durante il suo discorso, tra le altre questioni, il politico ha criticato Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale americano per le allergie e le malattie infettive, ha chiesto alla Cina di pagare tutti i paesi per i danni causati dalla pandemia e ha commentato il blocco dei suoi account nelle piattaforme Facebook per due anni.

Trump attacca Fauci

L’ex presidente si è unito a un coro di politici repubblicani che criticano Fauci per aver chiesto agli americani di indossare maschere per proteggersi dal COVID-19. “Non è un grande medico, ma è un grande promotore”, ha osservato Trump, aggiungendo che il principale consulente medico di Joe Biden “ama la televisione più di qualsiasi politico in questa stanza. Ha sbagliato su quasi tutte le questioni e ha sbagliato anche con Wuhan e con il laboratorio”, ha sottolineato.

“La Cina deve risarcire i danni che ha causato con la Pandemia Coronavirus”

Così, l’ex presidente ha fatto riferimento a una teoria secondo cui il virus mortale potrebbe essere sfuggito all’Istituto di virologia nella città cinese di Wuhan – una possibilità che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha precedentemente descritto come “estremamente improbabile” – e ha dichiarato che il gigante asiatico deve pagare il resto del mondo per i danni causati dalla pandemia coronavirus.

“Tutte le nazioni dovrebbero lavorare insieme per presentare alla Cina un conto per un minimo di $ 10 trilioni per compensare i danni che ha causato”, ha detto.

Commenti sul blocco dei suoi account Facebook

“Dovremmo tutti dichiarare con una voce unificata che“.

Trump ha quindi commentato la recente decisione di Facebook di bloccare i suoi account sulla piattaforma almeno fino a gennaio 2023.

«Potrebbero permettermi di tornare tra due anni. Non mi interessa troppo”, ha detto l’ex presidente, che ha definito il direttore esecutivo della piattaforma, Mark Zuckerberg, una “bellezza”.

“Una caccia alle streghe di cinque anni”

Trump ha anche ricordato l’indagine sulla Trump Organization avviata lo scorso maggio dall’ufficio del procuratore generale dello Stato di New York, definendola “l’ultima spedizione di pesca”.

Ha aggiunto che è stato l’ultimo tentativo dei democratici di farlo cadere dopo due tentativi di impeachment quando era presidente. “Sono stati cinque anni di caccia alle streghe, bufala dopo bufala”, ha dichiarato, aggiungendo che i suoi avversari “non si fermeranno fino a novembre 2024”, quando si terranno le prossime elezioni presidenziali.

“La sopravvivenza dell’America dipende dalla nostra capacità di eleggere i repubblicani a tutti i livelli, a partire dalle elezioni di medio termine del prossimo anno”, ha concluso Trump.