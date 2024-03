Ultime Notizie » Carlos Alcaraz » Indian Wells: Sinner-Alcaraz in tv e streaming tennis, dove e quando

DIRETTA TENNIS – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in diretta streaming per la finale del torneo e per il secondo posto nel ranking ATP. Sinner (numero 3) cerca la rivincita dopo essere stato eliminato da Alcaraz l’anno scorso a Indian Wells. Entrambi hanno superato gli avversari delle semifinali (il trionfatore dell’Australian Open ha battuto ceco Jiri Lehecka (numero 32 del seeding) con un doppio 6-3 maturato in 1h 27′ di gioco, mentre Alcaraz (numero 2) ha avuto la meglio di Zverev nel match segnato anche una clamorosa invasione delle api.

Quando si gioca Sinner-Alcaraz e dove vederla in tv e streaming gratis

Adessosi giocanonella classifica mondiale. Alcaraz ha elogiato Sinner come il miglior giocatore al mondo attualmente. Il bilancio dei loro scontri diretti è di parità.

Le semifinali del torneo si terranno sabato 16 marzo, con il match Sinner-Alcaraz che potrebbe essere il primo in programma alle 21:30 italiane. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (gratis per gli abbonati Sky con SkyGo), con i commenti di Pero e Bertolucci.