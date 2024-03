Ultime Notizie » Indian Wells » Indian Wells: Luca Nardi (123° al mondo) batte Novak Djokovic (Numero 1)

TENNIS – Agli Indian Wells di Palm Springs, Luca Nardi (20 anni) ha sconfitto Novak Djokovic, il numero uno al mondo, in tre set con il punteggio finale di 6-4, 3-6, 6-3. Grazie a questa vittoria, Nardi entrerà nei primi 100 della classifica Atp (occupava la posizione 123 prima di oggi). Nardi ha espresso la sua emozione per aver battuto Djokovic, dicendo che è il suo idolo e che non si aspettava di vincere: “Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento”.

Il giocatore italiano è stato sconfitto nel secondo turno delle qualificazioni contro il belga David Goffin, ma è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale come “lucky loser“, passando direttamente al secondo turno, dove ha battuto il cinese Zhizhhen Zhang. Adesso Nardi affronterà il tennista statunitense Tommy Paul (numero 19) negli ottavi di finale dopo la vittoria di quest’ultimo contro il francese Ugo Humbert.

Per Novak Djokovic si tratta di una sorprendente sconfitta agli Indian Wells Masters 1000 contro Nardi, ritornato al torneo dopo cinque anni. Non essendo vaccinato, Djokovic ha dovuto saltare le edizioni precedenti a causa della pandemia del coronavirus. Dopo una vittoria lavorata contro Vukic, Djokovic ha affrontato una partita apparentemente facile contro Nardi, ma quest’ultimo ha giocato un tennis di alto livello. Nonostante Djokovic abbia pareggiato il match dopo aver perso il primo set, alla fine Nardi è riuscito a vincere, dimostrando grande concentrazione e precisione nei suoi colpi.

In conferenza stampa Djokovic si è dimostrato molto autocritico affermando che il suo livello di gioco era stato “molto molto scarso”, anche se non ha detto di essere preoccupato per la sua mancanza di titoli all’inizio di quest’anno 2024.