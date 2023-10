Ultime Notizie » ATP Pechino » Tennis Pechino: Sinner-Alcaraz Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

STREAMING LIVE TENNIS – In seguito alla vittoria su Evans e Nishioka, Jannik Sinner si libera anche di Grigor Dimitrov in una partita difficile e si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 in due ore e mezza di gioco. Il giocatore altoatesino raggiunge così l’ottava semifinale della sua stagione, eguagliando il suo miglior ranking (nunmero 6) e si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz (numero 1). La partita tra Sinner e Alcaraz sarà la seconda semifinale dell’ATP 500 di Pechino.

Il primo ha sconfitto con qualche difficoltà Grigor Dimitrov, mentre il vincitore di Wimbledon ha eliminato facilmente Casper Ruud. Jannik, già certo di raggiungere il suo miglior ranking al numero 6 al mondo, sogna una vittoria di prestigio per salire al quarto posto in classifica e consolidare ulteriormente la sua qualificazione alle ATP Finals. I due giocatori si sono già affrontati sei volte nel circuito ATP, con un bilancio di 3-3.

L’ultimo incontro risale a sette mesi fa, quando l’italiano ha vinto nella semifinale del Masters1000 di Miami per 6-7, 6-4, 6-2, prima di perdere poi nella finale contro il russo Daniil Medvedev. Va detto che Sinner, con il suo stile di gioco, è uno dei pochi che ha dimostrato di poter essere una vera minaccia per l’eccezionale giocatore spagnolo. Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Dove vedere Sinner-Alcaraz Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Sinner-Alcaraz si svolgerà alle 13:30 di oggi martedì 3 ottobre 2023 sul Diamond Court di Pechino. L’altra semifinale tra Zverev e Medvedev è programmata per le 10:30. L’ATP di Pechino sarà trasmesso in diretta su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 sul decoder Sky) e in streaming su SupertenniX e Tennis TV a pagamento.