Ultime Notizie » Australian Open » Australian Open 2024: Jannik Sinner fa record anche su Eurosport

TENNIS STREAMING – La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024 ha portato a Eurosport il suo miglior risultato di ascolti di sempre.

La partita controè stata seguita da, con uno share del 18% e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori. Eurosport si è posizionato come ilper il pubblico totale, dopo Rai 1. Inoltre, il quinto set decisivo ha registrato 2,4 milioni di spettatori con oltre il 15% di share. Anche ledi Eurosport, per la visualizzazione della finale di tennis in, hanno ottenuto risultati eccezionali.